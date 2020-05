UFC v ľahkej váhe má nového šampióna: Hralo sa bez divákov, titul ostal v USA.

Americký bojovník MMA Justin Gaethje získal titul dočasného šampióna v ľahkej váhe organizácie UFC. Na galavečere UFC 249 v Jacksonville zdolal krajana Tonyho Fergusona technickým knokautom v záverečnom piatom kole.

Vo VyStar Veterans Memorial Arene sa pre pandémiu koronavírusu bojovalo bez divákov.



Tridsaťjedenročný Gaethje naskočil do UFC 249 ako náhradník za ruského šampióna Chabiba Nurmagomedova, ktorý počas pandémie zostal doma v Dagestane. Duel s Fergusonom bol veľmi očakávaný, keďže obaja vyznávajú atraktívny štýl boja. Celý zápas sa odohral v postoji a Gaethje mal neustále navrch nad svojím o päť rokov starším krajanom. Ferguson utrpel viacero krvavých rán a v závere sa už nezvládal brániť, rozhodca Herb Dean ukončil stretnutie v čase 3:39 min piateho kola.



Gaethje dosiahol štvrté víťazstvo za sebou, profesionálnu bilanciu si zlepšil na 22-2. Naopak, Ferguson (25-4) prišiel o dvanásťzápasovú víťaznú sériu a zároveň pozíciu vyzývateľa Nurmagomedova, tá už patrí Gaethjemu. "Počkám si na naozajstný opasok," vyhlásil Američan po tom, ako mu dočasný opasok odovzdal prezident UFC Dana White.



Ďalší Američan Henry Cejudo obhájil titul v bantamovej váhe, keď zdolal technickým knokautom v druhom kole (4:58 min) krajana Dominicka Cruza. Olympijský víťaz v zápasení z roku 2008 je zároveň šampión mušej hmotnostnej kategórie, bezprostredne po zápase však ohlásil ukončenie kariéry s bilanciou 16-2. "Som spokojný s tým, čo som dokázal. V športe som odviedol dostatok, chcem si to užívať. Mám 33 rokov, chcem si založiť rodinu. Od jedenástich rokov som obetoval všetko, aby som sa dostal tam, kde som dnes. Nenechám si to vziať," rozlúčil sa Cejudo v oktagone.