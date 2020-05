Tvrdohlavá Meghan si opäť vydupala svoje: Harry, veď to už ani nie si ty!

Z Harryho je úplne iný človek! Totálnu premenu britského princa dokazuje aj najnovšie zistenie.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Princ Harry (35) sa po svadbe s americkou herečkou Meghan Markle (38) zmenil na nepoznanie. Dokonca bol ochotný dať zbohom svojej kráľovskej rodine a so svojou manželkou synom Archiem sa presťahovať najprv do Kanady a teraz do Los Angeles.

No najnovšie vyšlo najavo, že sa Harry dobrovoľne vzdal aj svojej obrovskej vášne. Britský denník Daily Mail prišiel s informáciou, že princ predal svoju zbierku vzácnych loveckých zbraní, ktoré mali hodnotu v prepočte 57-tisíc eur. Podľa denníka zbrane predal v súkromnej aukcii. Kupujúceho vraj skôr zaujali štýlové zbrane než skutočnosť, komu pôvodne patrili. „Kúpil si ich, lebo sa mu páčili. Nie preto, že patrili Harrymu. No bol potešeným keď to zistil. Sú to nádherné kúsky,“ prezradil denníku kamarát kupujúceho.

Je všeobecne známe, že Meghan je veľkou odporkyňou poľovníctva a strieľania zvierat. Naopak, v britskej kráľovskej rodine je lov veľkou vášňou. Na poľovačky radi vyrazia okrem kráľovnej Alžbety s manželom aj princ Charles či donedávna obaja synovia William a Harry. Dnes je však všetkým spoločným záľubám koniec.