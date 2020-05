Muž († 58) vypil dve plechovky toniku, potom sa zrútil: O pár hodín bol mŕtvy

Polícia vyšetruje, či nápoje po záruke mohli byť byť príčinou smrti tohto muža.

Kevin James Nunn († 58) zomrel v stredu 6. mája vo svojom dome na Bali, kde žil aj s manželkou Arianti a ich trojročnou dcérkou. Ako informuje Mirror, baník pôvodom zo Západnej Austrálie mal vypiť dve plechovky toniku po záruke a potom sa zrútil, pričom sa sťažoval na bolesti v hrudi.

Ariati hovorí, že to bolo príšerné vidieť jej manžela skolabovať pred ňou: "Začala som panikáriť, kričala som a revala. Nemohol dýchať, bolo to hrozné." Spýtala sa ho, či majú ísť do nemocnice. On najprv povedal, že áno, ale keď povedala: "Tak poďme," odpovedal: "Počkaj, ešte nie."

Nápoje mal vypiť v stredu približne o ôsmej hodine ráno. Do hodiny sa zrútil a išiel si ľahnúť do postele. Ariati šla kúpiť liek proti malárii, ktorý mu podala aj s mliekom, v snahe neutralizovať kyselinu a nechať ho vyvracať sa.

Policajti skúmajú aj nápoje po záruke, ale nedomnievajú sa, že pán Nunn sa nimi nevedomky otrávil. Test na COVID-19 vyšiel negatívne. Vedúci policajného oddelenia v Denpasare Jansen Avitus Panjaitan potvrdil, že polícia sa naďalej snaží zistiť príčinu úmrtia, no pravdepodobne nešlo o zločin. "Zatiaľ sme nedošli k žiadnemu záveru. Musíme počkať na forenzný tím, aby zistil príčinu úmrtia," povedal. "Zistili sme, že vypil niečo po záruke, ale nevieme, či to spôsobilo smrť. K tomu potrebujeme laboratórne a forenzné testy, na čom sa stále pracuje."