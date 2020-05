Bol označovaný za svetový talent: Zasiahli zlé rozhodnutia a zranenia, ostane bez zmluvy

Nemecký futbalista Mario Götze nebude pokračovať v Borussii Dortmund. Televízia Sport1 informovala, že klub s ním neplánuje predĺžiť zmluvu.

Zatiaľ nie je známe, kam zamieri na konci júna, keď mu vyprší aktuálny kontrakt. Podľa nemeckých médií prejavili záujem o jeho služby AS Rím či AC Miláno, ale aj bundesligová Hertha Berlín.

Dvadsaťsedemročný Götze patril svojho času k veľkým talentom svetového futbalu. Preslávil sa v roku 2014, keď rozhodol finálový zápas MS proti Argentíne. Rozvoj jeho sľubnej kariéry však poznačili najmä dve skutočnosti - prestup do Bayernu Mníchov v roku 2013 a zdravotné problémy. Po príchode do bavorskej metropoly z Dortmundu nedostával od trénera Pepa Guardiolu veľa príležitostí. Po troch sezónach sa síce vrátil do Borussie, no reštart mu znemožnil rozvoj poruchy metabolizmu. Hoci sa s ochorením popasoval a vrátil do hry, svojimi výkonmi príliš nepresvedčil.