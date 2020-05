V Žehre majú 25 nakazených: Permanentný krízový štáb prišiel s novým riešením situácie

Obyvateľov osady zo Žehry, ktorí sú nakazení ochorením COVID-19, spolu s ich rodinnými príslušníkmi umiestnia do kontajnerového mestečka vedľa sídliska Dreveník.

Pre TASR to potvrdil prednosta Obecného úradu v Žehre Miloš Pacovský. Pôvodne sa uvažovalo, že by ich umiestnili do lokality bývalého lesníckeho učilišťa v obci Bijacovce alebo kameňolomu nad osadou.

"Bude vybudované kontajnerové mestečko alebo centrum vedľa sídliska Dreveník pri našej základnej a materskej škole a tam budú umiestňovaní tí ľudia, ktorí sú, alebo pri ďalšom testovaní budú pozitívni na ochorenie COVID-19. Rozhodol o tom permanentný krízový štáb, ktorý zasadal opäť vo štvrtok v popoludňajších hodinách," uviedol Pacovský.

Riadenie kritickej situácie v obci Žehra v súvislosti s osadou v karanténe prevzal permanentný krízový štáb. Spolu s okresným krízovým štábom sa vo štvrtok rozhodli vytvoriť karantenizačné centrum, kde umiestnia pozitívnych ľudí na ochorenie COVID-19 aj s ich rodinami.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas uvádza, že stále zaznamenávajú pozitívne prípady, preto nemôžu ukončiť karanténu ako v obciach Krompachy a Bystrany. Podľa regionálnej hygieničky Renáty Hudákovej je aktuálny počet nakazených 25. Mikas dopĺňa, že čísla sú len k dnešnému dňu a tých ľudí môže byť viac, preto sa potom pristúpi aj k plošnému testovaniu celej osady, aby bola istota. Samotná osada sa skladá zo štyroch lokalít, kde sa nachádza približne 2000 ľudí, preto testovanie podľa neho nebude jednoduché. „V osade nie sú ľudia vo vážnom stave, a to je veľmi pozitívne,“ konštatuje hlavný hygienik.