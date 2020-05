Rana pre slovenskú atletiku: Zomrel špičkový kouč Jozef Cencer († 58)

Po nedávno zosnulom Františkovi Vavrinčíkovi prišla banskobystrická a slovenská atletika o ďalšieho špičkového trénera.

V stredu 6. mája večer zomrel vo veku 58 rokov bývalý vrhač a neskôr popredný mládežnícky vrhačský tréner Jozef Cencer (narodený 13. 3. 1962). Informuje o tom špecializovaný portál atletika.sk.

V 80. a 90. rokoch patril k popredným slovenským diskárom (os. rekord 47,72 v roku 1982) a kladivárom (os. rekord 54,12 v roku 1980), súťažil vo farbách banskobystrických klubov Slávia PF (neskôr UMB) a Dukla, počas bratislavských štúdií si obliekal dres Slávie UK. Po ich skončení sa venoval predovšetkým trénerskej práci v banskobystrickom športovom gymnáziu.

Jeho najslávnejšia zverenka bola kladivárka Martina Hrašnová. Pod Cencerovým vedením a ešte pod dievčenským menom Danišová získala na juniorských ME 2001 v talianskom Grossete striebro a rovnaký kov si vybojovala aj na juniorských MS 2002 v jamajskom Kingstone. Okrem toho bola (ešte len vo veku 16 rokov) 12. na premiérových MS do 18 rokov v Bydgoszczi 1999 a a 5. na juniorských MS 2000 v Santiagu de Čile. Hrašnová (Danišová) už v juniorskom veku štartovala na vrcholných seniorských šampionátoch - MS 2001 v Edmontone a ME 2002 v Mníchove.

"Tréner Cencer ma priviedol k hodu kladivom. Presvedčil ma, aby som sa venovala práve tejto disciplíne, hoci mne sa do toho veľmi nechcelo. Vďačím mu za to, kto dnes som,“ reagovala Martina Hrašnová na úmrtie svojho niekdajšieho kouča.

Jozef Cencer, ako napísal kedysi známy športový novinár Marián Šimo, bol tréner, ktorý mal nos na talenty. Okrem Martiny Hrašnovej trénoval istý čas v čase štúdia na športovom gymnáziu v Banskej Bystrici neskoršieho juniorského majstra sveta (1998) a halového majstra Európy (2007) vo vrhu guľou Mikuláša Konopku, jeho brata-dvojiča kladivára Miloslava Konopku, piateho diskára z MSJ 2002 Daniela Vaneka, bronzovú diskárku na EYOF 2003 v Paríži Michaelu Margócziovú, Hrašnovej brata Branislava Daniša, guliara Rudolfa Bilíka (účastník MEJ 1997), historicky tretiu najlepšiu slovenskú ženskú kladivárku Veroniku Kaňuchovú, ďalšiu kladivárku Moniku Královenskú a naposledy aj odchovanca lučenskej atletiky, účastníka vrcholných európskych mládežníckych podujatí Karola Končoša.