Mama je istota aj pre slovenských športovcov

Mama je pre každého najdôležitejšia žena v živote. Synom a dcéram dáva život. Každý rok je druhá májová nedeľa u nás venovaná oslavám a ucteniu mám, ale aj materstva, materských pút a vplyvu matky v spoločnosti. Už o dva dni, v nedeľu 10. mája budeme ďakovať mamám a odplácať sa im za lásku, ktorú svojim potomkom dávajú po celý život.

Sviatok všetkých mám sa dotýka sŕdc úplne každého, bokom nezostávajú ani športovci. Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo nemá problém obdarovať svojich blízkych vo veľkom štýle, venoval 65-ročnej mame Marii Dolores pri príležitosti tohtoročného sviatku aj so súrodencami nový automobil v hodnote približne 100-tisíc eur. Veľkú vďaku mamám vyjadrujú v týchto dňoch aj ďalší športovci, vo videách Slovenského olympijského a športového výboru porozprávali o vzťahu k nim viacerí členovia Slovenského olympijského tímu.

Ako členovia Slovenského olympijského tímu vnímajú svojej mamy?

BARBORA MOKOŠOVÁ (športová gymnastka)

„Mama pre mňa znamená všetko. V mojej kariére zohrala veľkú úlohu, od malička ma viedla k športu a stojí pri mne stále, každý jeden deň. Moja mama je úžasná, dokonalá a nebojácna. Chcela by som sa jej poďakovať za všetko, čo pre mňa robí.“ Otvoriť galériu Barbora Mokošová Zdroj: SOŠV

ANDREAS ŽAMPA (zjazdový lyžiar)

„Nebyť mojej mamy, nie som ani ja. Preto pre mňa znamená všetko. Od mala ma podporovala a vravela, že nech sa deje čokoľvek, mám ísť za svojím snom. Spoločné objatie s ňou si budem pamätať navždy. Moja mama je starostlivá, cieľavedomá a milá. Chcem sa jej poďakovať za to, že je taká, aká je. Nedá sa zlomiť okolnosťami, vždy ma podporuje a vie, čo chce.“

MATEJ BEŇUŠ (vodný slalomár)

„Mama ma sprevádza celý život od narodenia. Najskôr ma vychovávala, potom bola telocvikárka na základnej škole, neskôr aj moja trénerka. Som jej za veľa vďačný. V mojej športovej kariére zohrala výnimočnú úlohu. Ako bývalá reprezentantka ma dotiahla k športu, ktorému sa venovala. Naučila ma základy pádlovania, odovzdala veľa skúsenosti. Dnes je akčná a super babka pre moje deti.“ Otvoriť galériu Matej Beňuš Zdroj: SOŠV

PAULÍNA FIALKOVÁ (biatlonistka):

„Mama pre mňa znamená domov. Moja mama je milá, ale prísna. Je poriadkumilovná. Chcem sa jej poďakovať za všetko, čo mi dala do života i za jej podporu. Ďakujem jej aj za všetko, čo som po nej zdedila. Spolu s mojím otcom zohrali veľkú úlohu pri mojej biatlonovej ceste, boli mojimi najväčšími motivátormi. Na prvom stupni v základnej škole som spolu s mamou absolvovala súťaž rodičov s deťmi a vyhrali sme ju. To je môj najväčší športový zážitok s mojou mamou.“ Otvoriť galériu Paulína a Ivona Fialkové Zdroj: SOŠV

MARTINA GOGOLOVÁ KOHLOVÁ (rýchlostná kanoistka):

„Mama je asi najviac. Dnes som už aj ja mama, moje deti mi tak hovoria a je to asi to najkrajšie slovo. Keď som robila kanoistiku, obetovala som športu celý deň, zobúdzala sa už s myšlienkami na kajak. Teraz myslím iba na deti, čo budeme robiť, kam pôjdeme na výlety. Byť mama je najviac, čo sa dá byť na svete. Moja mama nebola veľká športovkyňa, aj keď sa pravidelne aj v mladosti hýbala. Podporovala ma v kariére, presvedčila ma, aby som išla na športové gymnázium do Trenčína, kde je špeciálne zameranie na kanoistiku. Moja mama má tri deti a ak ju mám charakterizovať troma slovami, boli by to tieto: starostlivá, mierne ustráchaná a najmä pyšná.“

RICHARD VARGA (triatlonista)

„Mama mi dala život, doniesla ma na svet, som jej za to veľmi vďačný. V mojej športovej kariére zohrala dôležitú úlohu. Vďaka nej som objavil plávanie, vychovala ma, aby som bol aktívny a športoval. Vďaka nej mám aj veľa plaveckých génov. Je milujúca, starostlivá a prísna.“ Otvoriť galériu Richard Varga Zdroj: SOŠV

DANKA BARTEKOVÁ (strelkyňa)

„Mama je pre mňa istota. Keď sa vrátim domov, vždy tam je. Symbolizuje preto pre mňa domov. Keďže veľa cestujem, vždy sa na ňu teším. Je pre mňa ostrov niekde v búrlivom mori. Moja mama bola najlepšou mamou, lebo ma síce podporovala, ale nemiešala sa mi do športovania. Prvé veľké medzinárodné preteky, ktoré videla, boli až Európske hry v Baku 2015, teda asi po dvadsiatich rokoch kariéry. Vždy bola tam pre mňa, keď som potrebovala. Keď sme boli so sestrou malé a chodili na súťaže, jedna z nás vyhrávala, druhá prehrávala. S jednou sa tešila, druhú utešovala na ramene. Sú to krásne veci, na ktoré nikdy nezabudnem. Moju mamu by som troma slovami opísala ako milujúcu, empatickú a podporujúcu. Maminka, veľmi Ťa ľúbim a ďakujem za všetko. Si pre mňa stelesnením toho, čím chcem byť o niekoľko rokov.“

O svojich mamách hovorili aj mnohí ďalší úspešní slovenskí športovci. Ich odkazy si budete môcť pozrieť už od dnes do Dňa matiek na webe Slovenského olympijského a športového výboru olympic.sk i na sociálnych sieťach Slovenského olympijského tímu Facebook www.facebook.com/slovenskyolympijskytim a Instagram www.instagram.com/slovenskyolympijskytim.

