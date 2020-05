Petra zachytila dve tváre Barcelony: Koronavírus zmenil mesto na nepoznanie, no pozrite, ako to tam vyzerá teraz!

Bratislavčanka Petra žije v Španielsku 2 roky. To, čo do krajiny plnej temperamentu priniesol koronavírus, sa jej podarilo podrobne zmapovať.

Koronavírus zmenil celý svet. Veľmi dobre vieme, ako situáciu zvládame na Slovensku. Hoci sa množia sťažnosti na štátnu karanténu a na dopad opatrení na ekonomiku, nedá sa odoprieť, že sme na prvých priečkach v boji s Covid-19.

Ako to však zvláda Španielsko plné horkokrvných ľudí? O tom nám porozprávala Bratislavčanka Petra, ktorá v Barcelone žije 2 roky. "Mesto sa pomaly vyprázdnilo a práve ľudia, ktorí dotvárali čarovnú atmosféru mesta, sa poskrývali do svojich domovov. Reakcia vlády a obyvateľstva však prišla oneskorene v porovnaní s ostatnými európskymi metropolami," hovorí Petra o prvej fáze po prepuknutí nákazy v Španielsku.

"V Barcelone sú ľudia zvyknutí tráviť svoj čas zväčša vonku, po večeroch stretávky v tapas baroch či kaviarňach, preto musela nastať o to horšia zmena," píše Petra. "Výhodou tohto mesta je, že pomaly ale isto od konca marca nastalo výrazné oteplenie, čo umožňuje ľuďom výjsť na balkón či terasu a vychutnať si trochu slnečných lúčov a teplejšieho počasia. Všetky podujatia sa presunuli z rôznych lokalít do domácich prostredí v podobe on-line cvičení, receptov na varenie či DJ set party," opísala Bratislavčanka situáciu, ktorá sa podobá tej na Slovensku.

Ako však žena zaznamenala, na Slovensku sa začala karanténa o týždeň skôr, než v Španielsku. To je jeden z možných dôvodov, prečo Španielsko rýchlo obsadilo 4. miesto s najviac nakazenými na svete. Napriek tomu, že krajina pristúpila k prísnym opatreniam, nie všetkým sa ich chcelo dodržiavať. "Ľudia bez rúška či rukavíc na uliciach pôsobia dojmom, akoby sa žiadna prísna karanténa ani nekonala. Často vídam z môjho okna niekoľkých majiteľov štvornohých miláčikov, ako sa spolu bláznia v parku," postrehla Petra v čase najprísnejšej karantény. Napriek tomu by však Barcelonu v tom čase nikto nespoznal. Prázdne ulice, mesto bez svojej typickej živej atmosféry. To všetko zachytila Bratislavčanka na svojich fotografiách a videách.

Koncom apríla však nastala zmena, keď sa pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu opatrení. Najskôr to boli povolené prechádzky rodiča s dieťaťom v blízkosti svojho obydlia. Aj to však temeramentní Španieli pochopili po svojom. "Ulice, parky a pešie zóny sa zaplnili rodičmi s malými deťmi, ktoré neváhali utekať, premávať sa na kolobežke, korčuliach či bicykli,"hovorí Petra.

"Od pondelka 4.mája nastalo dalšie uvoľňovanie života v Barcelone. Niektoré kaviarne dostali povolenie na tzv. ´kaviarenské okienko´, cez ktoré si zákazníci môžu vziať dobrú kvalitnú kávu alebo voňavé čerstvé pečivo. Naďalej je striktne prikázané nosiť rúško na tvári vo všetkých dopravných prostriedkoch," uviedla Bratislavčanka, ktorú teší, že do Barcelony sa vracia život. Dúfa len, že uvoľňovanie opatrení neprinesie žiadne komplikácie.