Ľudia s rakovinou to majú v čase korony ešte ťažšie. Viete, ako ovplyvňuje pandémia ich život a ako pomôcť?

Na Slovensku žije viac ako 250-tisíc onkologických pacientov. A podľa prognóz Národného centra zdravotníckych informácií má tento rok pribudnúť ďalších 40-tisíc novo diagnostikovaných prípadov.

Pandémia koronavírusu vniesla do mnohých rodín, ktoré už aj predtým bojovali s ťažkým ochorením, viaceré nové komplikácie. Okrem strachu o život, došlo aj k rušeniu mnohých vyšetrení a zákrokov. „Pre onkologických pacientov sa skomplikovali aj návštevy lekárov a sociálna doprava, tzv. sociálne taxíky či charitatívne autá prestali fungovať. Deti v mnohých rodinách majú sťažené vzdelávanie na diaľku pre nedostatok technických možností. Zdravotné pomôcky, ktoré používali aj pred pandémiou, im zrazu vykúpila široká verejnosť,“ vysvetľuje situáciu Ľudmila Kolesárová z neziskovej organizácie Dobrý anjel.

Navyše, rovnako ako choroba ohrozuje tieto rodiny aj chudoba. „Tieto rodiny boli často odkázané len na jeden príjem, keďže jeden rodič nepracoval pre ochorenie a tento príjem im vypadol. Osamelí rodičia prišli o možnosť brigád, či si aspoň privyrobiť domácou prácou. Tak sa mnohé rodiny ocitli v extrémnej chudobe a prichádzajú doslova o svoju dôstojnosť,“ dopĺňa zástupkyňa organizácie, ktorá pracuje práve s týmito, v súčasnosti najohrozenejšími ľuďmi a ich rodinami.

Sanitkou každý týždeň – aj s niekým iným

Jednou z nich je aj onkologická pacientka Alena. Je vdova a žije sama so synom. „Na chemoterapiu dochádza týždenne zbernou sanitkou, kde sa vždy vezie aj niekto iný. V čakárňach je dnes menej ľudí, ale stále je to veľká skupina, s ktorou by sa nechcel stretávať v čase pandémie ani zdravý človek. Príspevok z Dobrého anjela je pre ňu citeľnou pomocou. Jej finančná situácia je totiž veľmi zložitá, má nízky príjem a k tomu zvýšené náklady na doplatky za lieky a vitamíny,“ približuje jeden zo skutočných osudov Ľudmila Kolesárová.

Systém Dobrý anjel dokáže sprostredkovať pomoc oboma smermi – rodinám, ktorým prerozdeľuje pravidelnú mesačnú podporu, ale aj tým, ktorí chcú pomáhať. Jedným zo spôsobov, ako prispievať do Dobrého anjela, je aj platba kartou, ktorá sa za tejto situácie stala prakticky najbezpečnejším spôsobom úhrady v obchodoch. Pomoc cez kartu do systému Dobrý anjel vás osobne nestojí vôbec nič. Zo všetkých mesačných platieb kartou za vás odvedie pomoc z vlastných zdrojov VÚB banka, ktorá ako jediná spomedzi bánk debetné karty Dobrý anjel pre svojich klientov vydáva. Stačí byť teda iba klientom VÚB, používať platobnú kartu a banka za to posiela svoj príspevok na podporu rodín v núdzi.

„VÚB je najväčším prispievateľom pre Dobrého anjela, ktorý našim rodinám pomáha už 14 rokov. Ako banka spoločne so svojou Nadáciu VÚB za toto obdobie prispela rodinám chorých sumou viac ako 3,3 mil. eur,“ vysvetľuje Ľudmila Kolesárová z Dobrého anjela a ďalej dodáva: „Objem príspevkov od VÚB cez systém platobných kariet naakumulovaný za rok 2019 bol vyše 450-tisíc eur. To nám pomôže vykryť jeden celý mesiac pomoci pre úplne všetky rodiny v našom systéme. Tých je 3000, odporúčajú ich lekári po celom Slovensku a dostávajú mesačne pomoc okolo 150 EUR. Tento dar od VÚB tak dokážeme premeniť na obrovskú pomoc.“ VÚB banka prispieva touto formou rodinám, ktoré bojujú s ťažkou chorobou, v mene viac ako 60-tisíc majiteľov debetných kariet Dobrý anjel.

„Partnerstvo s Dobrým anjelom je našou dlhodobou srdcovkou. Pretože vo VÚB veríme, že kde je srdce, tam je aj pomoc. A v týchto časoch cítime naše poslanie stáť pri tých najzraniteľnejších, o ktorých sa systém Dobrý anjel vytrvalo a so srdcom stará, ešte viac. Ďakujeme všetkým našim klientom, ktorí sú v tom s nami a chceme ich ubezpečiť, že ich využívanie kariet Dobrý anjel má skutočne zmysel,“ hovorí riaditeľka korporátnej a marketingovej komunikácie VÚB banky Martina Hrivnáková.

Práve teraz, na jar tohto špecifického roka, sa rozhodla VÚB banka spolu s organizáciou Dobrý anjel osloviť symbolicky ďalších 2020 ľudí s dobrým srdcom, ktorí sa rozhodnú stať členmi veľkej rodiny Dobrých anjelov. Banka ma pripravené ďalšie debetné karty s motívom Dobrého anjela, prostredníctvom ktorých chce vykonať ešte viac dobra. Ak ste jej klientom, vystaví ich na požiadanie a zašle domov poštou.

Dobrý anjel je pripravený zužitkovať pre rodiny, ktoré potrebujú finančnú podporu, aj vaše osobné príspevky. „Chceme sa vopred poďakovať klientom VÚB banky, ako aj všetkým ostatným dobrým ľuďom, ktorí prispievajú alebo sa rozhodnú práve teraz prispievať, napríklad aj zriadením zaokrúhľovania svojich platieb cez internet banking, formou trvalého príkazu v banke alebo online príspevkami podľa svojho uváženia. Všetky tieto financie sú do posledného centu odovzdané tam, kde majú najväčší zmysel,“ uzatvára Ľudmila Kolesárová z Dobrého anjela.

Ak ste klientom VÚB a práve teraz ste sa rozhodli k tejto iniciatíve pripojiť, všetky informácie nájdete na tejto stránke.