Nepochopiteľná bezohľadnosť! V Španej Doline vyčíňali vandali, zdevastovali miestnu atrakciu

Bezohľadnosť niektorých ľudí nepozná hraníc! K atrakciám banského náučného chodníka v Španej Doline patrila replika pece z čias praveku na tavenie medi.

Bola úplne funkčná a dali sa na nej robiť ukážky tavby, čo lákalo aj množstvo návštevníkov. Neznámi vandali sa však na peci vyvŕšili a urobili si z nej ohnisko na opekanie. Náučný chodník je sprístupnený pre milovníkov prírody a turizmu už takmer 14 rokov. Pred ôsmimi rokmi na ňom pribudol unikát v podobe repliky pravekej pece, ktorá slúžila predkom na tavenie mede. Ukážky tavby, ktoré sa konali raz ročne pri príležitosti otvorenia turistickej sezóny, sa tešili obľube.

„No teraz je z modelu pravekej pece ohnisko. Zistil som to nedávno, pri obhliadke náučného chodníka. Bolo mi doslova do plaču. Ľudská bezohľadnosť nepozná hranice,“ hovorí majster baníckeho bratstva Herrengrund Pavel Kováč. Nevedia presne povedať, v akom čase k zničeniu pece prišlo, pretože pre pandemické opatrenia tento rok náučný chodník oficiálne na začiatku sezóny neotvárali. Na konci uplynulej ešte stála pec nepoškodená.

Z kladkostroja sedenie

To však nebolo všetko. Vandali zdemolovali aj drevený kladkostroj, ktorý bol súčasťou modelu pece a urobili si z neho sedenie. „Našťastie, nič z toho nespálili. No určite sa nemohlo stať to, že niekto považoval túto pec za obyčajné ohnisko. Nachádza sa tam informačný panel s históriou tavenia medi a faktami o peci,“ uviedol Kováč.

Dodal, že sa neobrátil na políciu, pretože hodnota modelu pravekej pece sa nedá vyčísliť, ide skôr o morálnu hodnotu a množstvo práce. „Stálo nás to nemálo úsilia, na výstavbe spolupracoval aj známy archeológ Martin Kvietok,“ prezradil majster s tým, že podobnú maketu síce majú v Múzeu medi, no tá slúži iba ako muzeálny exponát a nie je funkčná. Budú tak musieť opraviť zdevastovanú pec.