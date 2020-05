Internetom sa šíri nová výzva od lekárov, ktorá zachraňuje životy: S TÝMTO nezostávajte doma!

Keď svet zamoril koronavírus, odvšadiaľ sa na ľudí hrnula výzva, aby zostali doma. Má to svoj účel, avšak lekári upozorňujú, aby sme ani v tomto prípade nezanedbali jednu vec. Môže nás to totiž stáť život.

Lekári upozorňujú, že aj teraz, keď vo svete zúri Covid-19, existuje prípad, v ktorom by sme v žiadnom prípade nemali ostať doma. Do éteru teda pustili video, v ktorom zdravotníci z celého Slovenska držia papier s výzvou #sporazkounezostavamdoma. Ide o to, aby pacienti, ktorí prekonali mozgovú príhodu navštívili ihneď lekára. Pri porážke totiž ide o čas a včas poskytnutá lekárska pomoc môže zachrániť život.