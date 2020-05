Izrael uvoľňuje zákaz vychádzania: Od pondelka sa môžu občania opäť voľne pohybovať

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok večer ohlásil, že v krajine ruší obmedzenie, ktoré umožňovalo ľuďom len vo výnimočných prípadoch opustiť svoje bydlisko do vzdialenosti 100 metrov. Informovala o tom agentúra DPA.

Netanjahu povedal, že ľudia sa budú môcť opäť voľne pohybovať a dokonca navštíviť svojich starých rodičov, avšak "bez objatí a bozkov". Vo vonkajších priestoroch sa budú môcť stretávať skupiny najviac 20 ľudí.

Od štvrtka sa v Izraeli môžu otvoriť nákupné centrá a trhy vonku a koncom mesiaca sa do škôl vrátia žiaci všetkých vekových skupín. V nedeľu sa po 50 dňoch karantény vrátili do svojich tried žiaci najvyšších a najnižších ročníkov škôl.

"Ak všetko pôjde dobre, o dva týždne povolíme zhromaždenia do 50 osôb," uviedol Netanjahu. Izraelská vláda plánuje potom do 31. mája povoliť aj zhromaždenia do 100 ľudí. Následne chce v termíne do 14. júna zrušiť všetky obmedzenia týkajúce sa verejných zhromaždení. To by umožnilo otvorenie divadiel či reštaurácií. Bude to však závisieť od počtu nových prípadov nakazených v nasledujúcich dňoch a týždňoch, dodal Netanjahu.

Počet nových denných prípadov infikovaných nesmie presiahnuť 100, ak má dôjsť k zmierneniu obmedzení, poznamenal izraelský premiér a obyvateľov krajiny vyzval, aby dodržiavali hygienické pravidlá.

Izrael eviduje podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva celkovo 16.237 nakazených a 235 úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa tam vyliečilo doposiaľ 9858 osôb.