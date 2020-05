Gólman Denis Godla bude v kariére pokračovať v Litvínove: Chce nadviazať na výkony Janusa

Je rád, že v čase koronakrízy už má nový kontrakt vo vrecku a navyše zostáva pôsobiť v českej lige.

Reč je o hokejovom gólmanovi Denisovi Godlovi (25), ktorý sa na rok s ďalšou opciou upísal tradičnému klubu HC Verva Litvínov. Na poste jednotky nahradí svojho krajana a reprezentačného kolegu Jaroslava Janusa (30)!

Juniorský bronzový medailista z roku 2015 v poslednej sezóne obliekal dres konkurenčného Kladna, ktoré však zostúpilo do nižšej súťaže a Denis Godla si tak musel hľadať nové pôsobisko.

„Mojou prioritou bolo zostať v Česku a som veľmi rád, že som sa dohodol s Litvínovom na ročnom kontrakte s následnou opciou. Teraz počas koronavírusu je totiž trh s voľnými hráčmi dosť obmedzený, tak­že ma teší, že už mám kontrakt podpísaný,“ vyjadril sa pre Nový Čas Godla.

„S vedením Litvínova som bol v kontakte po predčasnom ukončení tohto ročníka, ale prestup sa skompletizoval až nedávno. Stalo sa tak tesne po príchode nového kouča Vlada Országha. Isto aj on môj príchod ešte musel odobriť. Už sa teším na spoluprácu s ním, poznáme sa z národného tímu a určite Litvínov posunie vpred,“ pokračoval Godla, ktorý sa už dnes bude hlásiť na prvom tréningu.

V tradičnom českom klube má zastávať post jednotky, ktorý doposiaľ patril jeho krajanovi Jarovi Janusovi. „Boli sme spolu v kontakte, ale vtedy som ešte nevedel, či Jaro v klube končí a či ja to podpíšem. Je to výborný gólman, budem sa snažiť v klube nadviazať na výkony, ktoré tu on predvádzal. Už sa teším na nové prostredie i novú výzvu,“ dodal Godla.