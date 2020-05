Sagan po 7 týždňoch opäť na bicykli: Jasný odkaz fanúšikom

Doteraz musel jazdiť vo svojom byte v Monaku len na stacionárnom bicykli, všetko je však už inak.

Tourminátor poprvýkrát od začiatku pandémie vyšiel von a pustil sa do tréningu na skutočnom bicykli. Fanúšikom sa prihovoril prostredníctvom sociálnej siete. "Prvýkrát, po siedmich týždňoch, môžem ísť von na bicykli. Momentálne môžem jazdiť iba v Monaku, ale som si istý, že to bude supe. Čoskoro sa uvidíme," odkázal Peter vo videu.

Sagan očakáva, že cyklistická sezóna sa možno predĺži až do decembra.

Trojnásobný majster sveta nastúpil v marci na preteky Paríž-Nice, ktoré pre rozmáhajúcu sa pandémiu koronavírusu predčasne ukončili a odvtedy je rovnako ako ostatní cyklisti v izolácii. "Každý, kto ma pozná, vie, že všetko beriem z tej lepšej stránky. Najlepšie na tejto dobe je to, že môžem každý deň tráviť čas so svojím synom," povedal Sagan v rozhovore pre Corriere della Sera, ktorý zverejnil aj portál Cyclingnews.com.