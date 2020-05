Český minister zahraničia prekvapuje: Rokovania v plnom prúde! Kedy chceme otvoriť hranice so Slovenskom

Prekvapuje svojimi vyhláseniami. Český minister zahraničia Tomáš Petříček počas víkendu uviedol, že od júla by bol rád, aby sa celkom otvorili hranice do štyroch susedných krajín vrátane Slovenska.

Práve s nami má byť jeho rezort v rokovaniach najďalej. Budeme môcť cestovať aj my na dovolenky do Česka? „Od júla by som bol rád, aby sa úplne otvorili hranice do štyroch susedných krajín - Rakúska, Nemecka, Poľska a na Slovensko. Budem úprimný, keď poviem, že najďalej sme v rokovaniach s Rakúšanmi a so Slovákmi. Najzložitejšie bude zrejme rokovanie s Poľskom,“ napísal Petříček.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Vo svojich vyjadreniach ide ešte ďalej, keď hovorí o tom, že otvoriť by chcel aj vzdialenejšie destinácie, kde sa s koronavírusom pobili rovnako dobre alebo lepšie ako Česi. „Chcel by som preto otvoriť možnosť cestovať taktiež do Bulharska, Maďarska či Pobaltia,“ dodal. Toľko skloňované Chorvátsko prichádza podľa neho do úvahy až od augusta, keď by sa však mohli pridať Grécko, Slovinsko či dokonca Malta alebo Kanada, Austrália či Japonsko. Všetko však bude podľa neho záležať na tom, ako sa budú vyvíjať počty nakazených.

Kompetentní zo Slovenska zatiaľ nehovoria o tom, kedy konkrétne by sa mohlo Slovensko opäť rozcestovať. Skôr apelujú na Slovákov s tým, aby dovolenkovali doma. Podobne tak v sobotu hovoril aj premiér Matovič. „Odporúčal by som každému jednému občanovi, ktorému záleží na Slovensku, skúsme sa aj v tomto fi nále spoľahnúť na rozhodnutie odborníkov, ktorí veľmi uvážlivo zvažujú každý krok,“ uzavrel.