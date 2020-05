Sagan má už izolácie plné zuby: Sezónu by som potiahol do Vianoc

Izolácia mu neprospieva! Slovenský cyklista Peter Sagan (30) má karantény plné zuby. Pretekanie mu chýba. Ako sám priznal, nemal by problém, v prípade rozbehnutia sezóny, súťažiť až do Vianoc.

Jedinou výhodou týchto dní je pre Tourminátora fakt, že sa môže neustále stretávať so synom Marlonom (2).

Trojnásobný majster sveta Peter Sagan je dlhé roky známy tým, že nemá problém povedať to, čo si naozaj myslí. Inak tomu nebolo ani teraz, keď sa cyklistický fenomén posťažoval talianskym novinárom.

„Doma som zavretý už dva mesiace. Zvykám si na celú túto situáciu pomaly. Ale všetci musíme rešpektovať nariadenia vlády rovnako. Každý, kto ma pozná, vie, že všetko beriem z tej lepšej stránky. Najlepšie na tejto dobe je to, že môžem každý deň tráviť čas so svojím synom,“ uviedol Sagan pre talianske médiá. Momentálne je odkázaný len na tréningy na stacionárnom bicykli.

„Nenávidím ho. Lenže v týchto časoch ho musím využívať neustále,“ povzdychol si žilinský rodák. Aký bude jeho ďalší cyklistický program, to absolútne netuší. „Počul som o Tour de France bez divákov, aj o prekrývaní sa Gira a Vuelty, no všetko sú to iba špekulácie. Nikto nevie, ako to bude s vírusom v najbližších mesiacoch. Jediné, čo v tejto chvíli viem, je, že 11. mája budem môcť ísť mimo Monaka,“ rozžiaril sa Sagan a na margo pretekov pokračoval.

„Urobím si program a rozhodnem o svojich prioritách až potom, ako bude známy dátum Grand Tours. Jedným z mojich cieľov by určite mohla byť klasika Miláno - San Remo, ktorú som ešte nevyhral. Nebol by som proti tomu, keby sa sezóna potiahla pokojne až do Vianoc. Bolo by to fajn. Oddychu mám teraz dosť,“ uzavrel Sagan.