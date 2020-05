Nemecko nechce konať unáhlene: Zatiaľ nezruší obmedzenie cestovania

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Mass vyzýva k opatrnosti pri uvoľňovaní obmedzení pre cestovanie.

"Ak ľudia budú mať možnosť nielen cestovať do zahraničia, ale aj vrátiť sa bezpečným spôsobom, môžeme postupne uvoľniť obmedzenia pre cestovanie," cituje vyjadrenie ministra pre mediálnu skupinu Funge agentúra DPA. "Nemôžeme si dovoliť unáhlenosť. Nemôžeme a už ani nebudeme organizovať repatriáciu štvrť milióna ľudí z ich letných dovoleniek."

Nemecko po globálnom zavedení obmedzení v marci zabezpečilo návrat minimálne 225 000 svojich občanov, ktorí uviazli v zahraničí. Ministerstvo zahraničných vecí to označilo za najväčšiu akciu tohto druhu v histórii krajiny.

Vnútorné hranice v Európe by podľa neho nemali zostať zatvorené "ani o deň dlhšie, než je to nevyhnutné". No v prípade otvárania nemeckých hraníc musí vláda "konať kontrolovaným a koordinovaným spôsobom, aby sa neohrozil pokrok dosiahnutý v boji proti vírusu, pre ktorý sme všetci v posledných týždňoch obetovali časť našich normálnych životov".

Nemecký rezort zahraničia zachováva globálne varovanie pred cestovaním do cudziny, ktoré predĺžil až do polovice júna.