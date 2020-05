ĽSNS trvá na nominácii Kotlebu na čelo výboru: Rázny odkaz politológa

Opozičná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) tvrdí, že koalícia pri nezvolení predsedu strany Mariana Kotlebu do čela parlamentného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva porušila dohodu. V strane naďalej trvajú na jeho nominácii do čela výboru.

Pre agentúru SITA to uviedol hovorca ĽSNS a poslanec Národnej rady SR (NR SR) za stranu Ondrej Ďurica. Politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ján Ruman zastáva názor, že opozícia mala po neúspešnom hlasovaní zmeniť navrhovaného kandidáta za kolektívne prijateľnejšieho. Konanie ĽSNS označil za trápne.

Členovia zákonodarného orgánu zvolili v utorok 28. apríla za predsedu výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva Radovana Slobodu (SaS). O funkciu sa okrem neho uchádzal aj Kotleba, ktorý však v pléne nezískal dostatočný počet hlasov poslancov. So svojou kandidatúrou tak neuspel celkovo šesťkrát. „To, že koalícia pri voľbe predsedu výboru pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva porušila všetky demokratické princípy, dokonca aj svoje sľuby a podmienky, neznamená, že ich budeme porušovať aj my,“ reagoval Ďurica.

Sloboda svoju kandidatúru odôvodňoval „rozchodením“ výboru, ktorý musí zvolať predseda a ten následne zvolí svojich podpredsedov. Na ustanovujúcej schôdzi výboru, ktorá sa konala v stredu 29. apríla, sa Sloboda funkcie vzdal. Za podpredsedov výboru, ktorí ho budú zvolávať a riadiť až do voľby nového predsedu, boli zvolení Zuzana Šebová (Sme rodina) a Peter Vons (OĽaNO). „Strana ĽSNS nominuje aj naďalej ako jediného kandidáta na uvoľnený post predsedu tohto výboru svojho predsedu Mariana Kotlebu,“ ozrejmil hovorca ĽSNS. Vedenie výboru podľa dohody medzi parlamentnými stranami patrí opozícii.

Opätovné niekoľkonásobné nezvolenie Mariana Kotlebu do čela výboru podľa politológa jasne dokazuje, že sa poslanci nestotožnili s vybraným kandidátom. „Paródiou opozície je, že napriek jasným náznakom, že Kotleba nie je vhodným ašpirantom na takéto miesto, opozícia neustále navrhovala jeho meno. Akoby šlo o ‚znásilňovanie' daného výberu,“ myslí si Ruman. Takéto počínanie pôsobí podľa jeho slov z hľadiska politickej kultúry „nanajvýš trápne“.

Opozícia mala podľa politológa v prvom rade po neúspešnom hlasovaní zmeniť navrhovaného kandidáta za kolektívne prijateľnejšieho. „Pokiaľ by nebol zvolený ani tento, dalo by sa hovoriť o akomsi porušení politickej dohody. Namiesto toho sa z voľby konkrétneho predsedu parlamentného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva stáva cirkus,“ dodal Ruman s tým, že takto by politický zápas a vzájomný politický rešpekt aktérov nemali vyzerať.