Tínedžer začal pracovať v dome sociálnych služieb, hneď badali zmenu: Aha, k čomu zlákal opustených dôchodcov

Aiden Middleton (18) pracuje v domove sociálnych služieb len krátko, no už si tam stihol vybudovať dobrú povesť. Dôchodcov zabáva tak, že s nimi točí videá na TikTok, informuje portál Metro.

Pracuje na dvanásťhodinové zmeny, no energie má na rozdávanie. Obyvateľov domova sa rozhodol zabaviť veľmi netradičným spôsobom. Napriek ich pokročilému veku s nimi natáča videá na sociálnu sieť na zdieľanie videí - TikTok. Prvé video, kde tancuje s Willym a Ronom má 1,3 milióna videní. Posledný šesťdesiatsekundový klip natočil s 94-ročnou Mary Jackson – tancovali na jazzovú hudbu.

Domov sociálnych služieb Wellburn House, kde Aiden pracuje, má približne 90 obyvateľov. Aiden sa stará o 19 z nich, väčšina z nich trpí demenciou. Podľa tínedžera je hlavným cieľom udržať starčekov a starenky šťastných a usmiatych a nikoho nevynechať. „Radi sa rozhýbu a prebudia v sebe energiu. Vyčarí im to úsmev na tvári. Väčšina z nich to neberie veľmi vážne, čo znamená, že sa dobre zasmejú,“ hovorí Aiden.

Nápad prišiel od manažérov, ktorí požiadali Aidena, aby s klientmi natáčal videá. Obyvateľov domova nemusel dvakrát prosiť. Všetci sa chceli zúčastniť. Je to pre nich vítaná zmena. Prvé video natáčali na dvakrát, zložitejšie choreografie zvládnu na tri pokusy. „Jedna z dám povedala, že sme jej vrátili spomienky na ňu a jej zosnulého manžela, s ktorým sa stretli pri tancovaní,“ rozpráva Aiden. „Začala plakať a hovoriť, koľko spomienok som v nej vyvolal. Nikdy na to nezabudnem. Vohnalo mi to slzy do očí. Nestáva sa mi to často. Posadil som ju a doniesol som jej čaj,“ dodal.

Podľa jeho slov sa niekoľko obyvateľov otvorilo, odkedy tam pracuje. Nie je si istý, čo je jeho tajomstvo, ale myslí si, že to súvisí s pokojom, ktorý vyžaruje. „Cítia sa so mnou príjemne. Môžu so mnou hovoriť o čomkoľvek. Môžu sa ma čokoľvek opýtať. Mám túto prácu naozaj rád. Je odmeňujúca,“ uzavrel.