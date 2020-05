V hre sú tri možné scenáre: Rozbehne sa slovenská liga už o mesiac?

V hre sú tri možné scenáre. Dohrať rozbehnutý ročník futbalovej Fortuna ligy, skrátiť jej nadstavbovú časť, alebo ukončiť sezónu po základnej fáze. Historickú dilemu spôsobila pandémia nového koronavírusu, ktorá už viac ako mesiac blokuje najmasovejší šport u nás. Kým amatérske súťaže to už zabalili, prvá a druhá liga stále dúfajú v reštart.

Európska futbalová asociácia (UEFA) nenariaďuje, ale odporúča národným federáciám dohrať ligové súťaže, ak to epidemiologická situácia v krajine dovolí. Belgičania, Holanďania a Francúzi to už vzdali a za majstrov vyhlásili lídrov aktuálnych tabuliek (FC Bruggy, Ajax Amsterdam, Paríž St. Germain). Inde sú pripravení dokončiť sezónu aj za prísnych hygienických opatrení.

Dohrať ročník sú odhodlaní i Slováci, hoci nie všetky kluby s tým súhlasia. Dobrou správou je, že počty nakazených pri vysokých číslach denného testovania sú u nás nízke. Za strašiaka sa považuje takzvaná druhá vlna pandémie, ktorej sa asi nik nevyhne.

Fortunaligové kluby debatovali cez video o aktuálnej situácii. „Zhodli sme sa, že na prvom mieste je zdravie. Na základe diskusie prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) odsúhlasilo odloženie sezóny do 31. mája. Dovtedy vypracujeme materiály na reštart ligy respektíve ukončenie ročníka, keďže naše rozhodnutie musíme predložiť UEFA do 25. mája,“ povedal šéf ÚLK Ivan Kozák.

Vyhliadky na spustenie ligových bojov o titul a záchranu vyzerajú optimisticky, no rozhodujúce slovo bude mať ústredný krízový štáb. Zrušiť zákaz športových podujatí plánuje začiatkom júna. ÚLK predpokladá, že predbežne od 6. júna by sa mohlo pokračovať v zápasoch bez divákov. „To v prípade, ak budeme pokračovať v štandardnom režime, čo znamená, že odohráme kompletných desať kôl nadstavby,“ pripomína Kozák.

Trénovať už začala aj Senica

Po Trenčíne, Michalovciach a Pohroní sa vrátil futbalový život aj do Senice. Vstup nového investora by mal zahojiť finančné rany, keďže klub je už pol roka bez peňazí. Záhoráci začali po vyše mesačnej prestávke ako štvrtý tím Fortuna ligy s takzvanou bezkontaktnou prípravou. Za prísnych hygienických opatrení trénovali v šesťčlenných skupinách. Tretí tím tabuľky v skupine o záchranu posilnili dvaja stredopoliari – odchovanec Trnavy Filip Deket a Dominik Duda, ktorý hral naposledy za Příbram. Obaja prichádzajú ako voľní hráči a s vedením klubu sa dohodli na spolupráci do konca tejto sezóny.