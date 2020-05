Jakeš v čase pandémie rieši len rodinu a tréningy: Trúfne si na rely aj v päťdesiatke?

Rodina a tréningy. To sú dva oporné body slovenského motocyklového pretekára Ivana Jakeša (46) v časoch pandémie nového koronavírusu. Jazdca, ktorý sa pomaly, potichučky chystá na svoju už 13. rely Dakar!

povedal pre Nový Čas trojnásobný otec Ivan Jakeš, ktorého v januári v pieskoch Saudskej Arábie zastavila porucha prevodovky. Púštne dobrodružstvo je pre štvrtého jazdca konečného poradia súťaže motocyklov z roku 2013 stále veľká výzva.

„Chcem ísť, a keď bude jasné, že rely bude, idem do toho. Pôjdem s tým istým tímom čo tento rok, plus-mínus jeden človek. Minimálne možný je trojčlenný tím, ideálny päťčlenný. Všetko sa to ale odvíja od financií. Mám nachystanú tú istú motorku. Je vlastne nová, spravil som na nej málo kilometrov. Dali sme tam ale nový motor, tak by mala frčať,“ pokračoval Jakeš. Správy o možnej koronanákaze už na tohtoročnom Dakare ho však veľmi nevzrušili. „Čo sa týka koronavírusu, nemyslím si, že to treba dramatizovať. Nepotvrdilo sa to a ťažko to nejako komentovať,“ odbil myšlienky na nepríjemnú súčasť našich životov týchto dní a prezradil svoj dennodenný program: „Jazdím na bicykli a chodím do privátnej posilňovne. Sme tam malá skupinka kamarátov a hecujeme sa. Samozrejme, dodržujeme zásady bezpečnosti. Nerobím žiadne silové cvičenia, skôr dynamické. Ťažké činky roky nedvíham.“

Na rely aj v päťdesiatke

Jakeš bude mať v októbri 47 rokov. Trúfne si na rely aj v päťdesiatke? „Neviem, čo vtedy bude. Možno budem na inej súťaži. Mňa to baví, napĺňa, ale uvidíme o pár rokov. Možno to budú motorky, možno niečo iné. Baví ma všetko, aj autá. Dakar je veľmi drahá súťaž. Ak sa nám bude dariť, môžem premýšľať o štarte,“ vysvetlil jazdec, ktorý na motorke sedí už od svojich pätnástich rokov. Naplniť rozpočet pre túto súťaž však nie je maličkosť. „Ideálny level je 300 000 eur. Vtedy je všetko, čo má byť. Všetko je nachystané. Minimálny je tesne pod hranicu 200 000 eur. Za menej sa to dá ísť len v amatérskom režime. Prihlášky sa po iné roky riešili koncom apríla, do polovice mája. Zatiaľ sa nič nedeje, takže všetci čakáme, čo bude,“ pokrčil ramenami Ivan a optimisticky dodal: „Nemyslím si ale, že by sa Dakar nešiel. Verím, že bude!“

Konečne na motorke

Tisícky kilometrov našliapaných na bicykli by už v pondelok mali nahradiť prvé kilometre na motorke. „Do konca týždňa by som mal mať tréningovú motorku a v pondelok chcem vyraziť do terénu,“ priznal s tým, že ho už riadne svrbia dlane.

Keďže celý svet čaká na príchod fungujúcej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, je namieste otázka, či sa v prípade jej uvedenia na trh nechá aj zaočkovať. „Netuším. Ľudia, ktorí sú vitálni a pracujú trochu na sebe, tak tí by mali byť o.k.... Hovorí sa, že tento vírus ubližuje ľuďom, ktorí majú jednu zásadnú chorobu. Verím, že mňa sa to nedotkne, nejaké chrípky som prekonal. Ak to ale bude povinné, tak s tým asi nič neurobím,“ vysvetlil otec troch dcér. Dve má z predchádzajúceho vzťahu a malinké, krásne batoľa z toho súčasného s fyzioterapeutkou Miriamou. „Klárka má pätnásť rokov, Katka osem rokov a najmladšia Karolínka osem mesiacov,“ povedal hrdý tatko a pochválil svoje ratolesti: „Všetky tri sú super. Máme sa všetci radi, ľúbime sa. Dcérky sú kamošky. Navštevujeme sa a je to perfektné a tak, ako má byť. Som šťastný a spokojný,“ uzavrel motocyklový reprezentant.

Jakeš na Dakare:

12 účastí

4. v roku 2013

4x dokončil

5x ho vyradila porucha

3x skončil pre zranenie