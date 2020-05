Hryc bojuje s leukémiou, neuveriteľný hyenizmus po jeho diagnóze: Na mojej chorobe chcú zarábať šmejdi!

Vytočený do špiku kosti! Herec Andy Hryc (70) je od minulého týždňa zavretý v bratislavskej nemocnici, kde statočne bojuje s akútnou leukémiou.

Ani tam však nemá pokoj, pretože na jeho nešťastí chcú zbohatnúť neznámi ľudia. Podvodníci bez hanby volajú jeho dcére Wande (42) a ponúkajú jej podľa nich účinné lieky na zákernú rakovinu. Rodina Hrycovcov sa tak musí v týchto ťažkých časoch potýkať so šmejdmi, ktorých, zdá sa, nič nezastaví. Známy umelec má pre nich tvrdý odkaz!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Hryc je hospitalizovaný na Klinike hematológie a transfúziológie v bratislavskej Petržalke, kde podstúpil náročnú chemoterapiu. A hoci bojuje zo všetkých síl a myslí pozitívne, najnovšie mu spôsobili vrásky na čele šmejdi. „Ja sa cítim dobre. Len ma ide rozhodiť, lebo bohatnúť na nešťastí iného, to je najväčšia podlosť na svete,“ priznal Novému Času herec. Všetko to začalo len pred pár dňami, keď jeho dcére Wande vyzváňal počas celého dňa telefón.

„Ja netuším, odkiaľ majú moje číslo títo šarlatáni. Ja však dvíham čísla, jednak kvôli otcovi a aj kvôli práci,“ hovorí producentka. Podvodníci sa jej snažili nanútiť rôzne produkty. „Boli to lieky, výživové doplnky... Ale keby to boli iba výživové doplnky, tak poviem - neprosím si, stačí. Ale chodia ponuky, že zastavte chemoterapiu, chemoterapia je najhoršia,“ povedala rozhorčene Wanda.

Podľa jej slov mala počas jediného dňa päť telefonátov, dvanásť správ a niekoľko mailov. Všetkých spájalo jedno - práve oni majú pre jej otca „100-percentne účinné“ bylinné prípravky proti ťažkej chorobe, ktorú mu lekári diagnostikovali. Wanda sa, samozrejme, nedala oklamať, no obáva sa niektorých ľudí, ktorí by mohli naletieť.

„Toto keď naozaj robia ľuďom, ktorí majú tieto diagnózy, sú úplne zúfalí a dajú sa na to nahovoriť, tak to môže byť veľký problém. Niekto tomu uverí, vykašle sa na liečbu, na lekárov... Títo ľudia, samozrejme, za to nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Je to biznis model postavený na oblbovaní ľudí v núdzi. Neskutočne ma to vytočilo,“ dodala Hrycová.

Čo na to herec?

Producentkin otec krúti hlavou. „Ľudia sú svine! Už keď sa objavila korona, tak začali niektorí vykupovať rúška po 10 centov a predávať ich po 5 eur. Tu je problém v tom, že podvodníci majú široké pole, lebo ich to vláda naučila. Vláda ich naučila – pozri, všetci kradnú, tak aj ty kradni, teraz je tá šanca. Nakúpiš lacno, za draho predáš. Takých ľudí treba pozatvárať,“ reagoval nahnevaný Hryc, ktorý má pre dotyčných šmejdov jasný odkaz: „Mali by si dávať pozor, aby neskončili v base!“

Slezáček († 73) veril v „zázračný“ liek Otvoriť galériu Herec Juraj Slezáček († 73). Zdroj: anc

S ťažkým ochorením, akým je rakovina, bojoval aj herec Juraj Slezáček († 73). Umelec najprv odmietal liečbu chemoterapiou a rádioterapiou. Veril totiž, že mu pomôže alternatívna liečba. Užíval doplnkový liek z Macedónska, ktorý mal v minulosti podľa herca pomôcť kubánskemu vodcovi Fidelovi Castrovi († 90). Herec však nakoniec dal na rady lekárov. Rakovina ústnej dutiny však už, bohužiaľ, nad ním zvíťazila.

Potrebuje darcov Otvoriť galériu Hrycovi je oporou jeho milovaná dcéra Wanda. Zdroj: han

Hryc bojuje s rakovinou krvi, preto je veľmi dôležité, aby sa našli darcovia. Má totiž neobvyklú krvnú skupinu A1 Rh negatív. „Môžu ísť darovať na jeho meno - Andy Hryc. Potrebuje transfúziu každý deň počas celého mesiaca,“ vysvetlila jeho dcéra Wanda. Je však dôležité, aby pribúdali darcovia všetkých krvných skupín na celom Slovensku, pretože mnoho pacientov potrebuje krv. Všetky informácie nájdete na stránke www.ntssr.sk alebo na čísle 02/ 59 10 30 60, kde vás objednajú na konkrétny deň a čas.