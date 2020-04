Veľká zmena v udeľovaní Oscarov, akadémia pre koronavírus mení pravidlá: Toto tu ešte nebolo

Americká Akadémia filmových umení a vied rozhodla v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu o jednorazovej zmene pravidiel pre udelenie Oscara v kategórii Najlepší film.

Len v aktuálnom 93. ročníku udeľovania prestížnych cien sa budú môcť o trofej uchádzať aj filmy, ktoré sa k divákom dostali len prostredníctvom online streamu.

"Ničivá pandémia ochorenia COVID-19 si vynútila uzavretie všetkých kín v losangeleskom okrese od pondelka 16. marca 2020," skonštatovala Akadémia s tým, že podľa súčasných pravidiel musia film premietať najmenej trikrát denne počas najmenej sedem po sebe nasledujúcich dní v komerčnom kine v okrese Los Angeles. Správna rada sa preto rozhodla toto pravidlo jednorazovo zmeniť.

"Až do odvolania, a len v 93. ročníku cien, sa môžu v kategórii Najlepší film a ďalších kategóriách kvalifikovať aj filmy, ktoré mali naplánované uvedenie v kinách, ale najprv ich sprístupnili prostredníctvom komerčného streamovania alebo služby VOD (Video on Demand, teda Video na požiadanie, pozn. red)," oznámili, pričom doplnili, že ďalšími podmienkami sú sprístupnenie na špeciálnej zabezpečenej stránke pre členov Akadémie do 60 dní od prvého uvedenia a tiež to, že snímka spĺňa všetky ďalšie podmienky. Výnimka sa bude vzťahovať aj na uvedenie v rámci filmových festivalov, ktoré zasiahla pandémia.

Keď kiná znovu otvoria, výnimka prestane platiť. V snahe vyjsť tvorcom v ústrety, však Akadémia rozšíri oblasti, kde môžu filmy premietať, aby splnili podmienky, aj mimo losangeleského okresu.

"Akadémia je presvedčená, že nie je lepší spôsob, ako zažiť kúzlo filmov, ako pozrieť si ich v kine. Naša oddanosť tomuto presvedčeniu je nezmenená a neochvejná. Historicky tragická pandémia COVID-19 si však napriek tomu vyžaduje dočasnú výnimku v pravidlách. Akadémia podporuje počas týchto neistých čias svojich členov a kolegov. Uvedomujeme si dôležitosť toho, aby ich práca bola videná a tiež oceňovaná, najmä teraz, keď diváci oceňujú filmy viac ako kedykoľvek predtým," vyjadrili sa prezident Akadémie David Rubin a výkonná riaditeľka Dawn Hudson.

Správna rada zároveň oznámila aj ďalšie zmeny v pravidlách. Rozhodli napríklad o zlúčení kategórií mix a strih zvuku do jednej. Udelia v nej pritom maximálne šesť sošiek. O cenu v kategórii filmovej hudby sa môžu uchádzať len snímky, ktorých hudba je najmenej na 60 % pôvodná. V prípade pokračovaní a filmových franšíz musí nový materiál tvoriť najmenej 80 % filmovej hudby. Oznámili tiež, že v aktuálnom ročníku bude naposledy povolené rozosielanie DVD screenerov s filmami. Od 94. ročníka budú môcť členovia filmy vidieť online prostredníctvom Academy Screening Room.

Galavečer v 93. ročníku udeľovania Oscarov je naplánovaný na 28. februára 2021.