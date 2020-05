Svidník bude mať novú turistickú atrakciu: Vyhliadková veža pri lyžiarskom vleku

Novou turistickou atrakciou mesta Svidník má byť vyhliadková veža.

Radnica ju chce postaviť nad mestom, v lokalite lyžiarskeho vleku. Celkové náklady na jej výstavbu predstavujú viac ako 60.000 eur. "Práve v tomto čase, keď je veľmi pravdepodobné, že ľudia nebudú cestovať na dovolenky do zahraničia, je treba pripraviť dostatok atraktívnych miest v obciach a mestách, aby sme turistický ruch trocha rozprúdili. Preto si myslím, že má naozaj veľký význam tú vežu postaviť a dokončiť," uviedla primátorka Svidníka Marcela Ivančová.

Projekt pripravujú približne rok a pol. „Raz sme sa už uchádzali o príspevok v rámci cezhraničnej spolupráce s poľským partnerom, žiaľ, neboli sme úspešní. Teraz sme požiadali o príspevok Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v oblasti regionálneho rozvoja, kde máme žiadosť o financovanie tohto projektu," vysvetlila Ivančová.Samozrejme, cenu určí súťaž, takže tam tiež budeme tlačiť na nejakú rozumnú cenu. Potrebujeme naozaj v tomto čase získať externé peniaze, pretože rozpočet mesta bude naozaj napätý v tomto roku. Veríme, že budeme úspešní v podávaní žiadosti. Momentálne čakáme na vyhodnotenie," priblížila primátorka.

Vežu plánujú postaviť na v súčasnosti nefunkčnom lyžiarskom vleku nad mestom.Na spodnom poschodí bude malá útulňa s presklenou stenou. Viem si predstaviť, že večer to môže byť veľmi pekný pohľad. Nad útulňou budú ešte dve klasické poschodia,“ povedala Ivančová.

Verí, že sa im ju podarí postaviť čím skôr. "Je potrebné tam urobiť terénne úpravy, pretože vlek nepoužívaním už dosť zarástol. No a hneď sa pustíme do budovania veže," doplnila primátorka. Termín, keď by mohla byť veža dokončená, závisí podľa jej slov od naštartovania ekonomiky, ako aj toho, či budú vedieť zabezpečiť firmu, ktorá ju postaví. "Takáto veža sa dá postaviť za dva - tri mesiace reálneho času, takže aj preto apelujem na zodpovedných a členov vlády, aby projektom regionálneho rozvoja naozaj venovali pozornosť. Je to jedna z možností, ako naštartovať regióny, aby sme znova neboli iba dobiehajúce regióny oproti centru. Nemám očakávania v tom, že tu dotiahneme veľký priemysel, ale na čom musíme stavať, je rozvoj cestovného ruchu," povedala Ivančová.