Francúzsky premiér mení plány svetovej cyklistike: Ďalšie komplikácie pre odloženú Tour de France

Usporiadanie cyklistickej Tour de France môže byť aj po preložení štartu na koniec augusta komplikované.

Premiér Édouard Philippe v utorok oznámil, že až do septembra budú v krajine kvôli pandémii koronavírusu platiť opatrenia, ktoré zakazujú konanie verejných podujatí s účasťou viac ako 5000 osôb. To by organizátorom slávnej Grand Tour prekazilo plány, preteky totiž chcú usporiadať pred divákmi. Je rozhodnuté: Vo Francúzsku ukončia futbalovú sezónu

Najslávnejšie cyklistické preteky Tour de France mali pôvodne odštartovať 27. júna, kvôli pandémii koronavírusu boli ale pred dvoma týždňami odložené o dva mesiace na 29. augusta. Usporiadateľská spoločnosť ASO počítala s pôvodným rozpisom etáp a finišom 20. septembra v Paríži na Champs-Élysées.

Zatiaľ nie je jasné, či sa opatrenia budú na Tour vzťahovať, Philippe vo svojom prejave cyklistické preteky výslovne nespomenul. Pokiaľ by však nariadenie platilo, nemohla by Tour v augustovom termíne odštartovať ani bez divákov. Celá kolóna s jazdcami, sprievodnými členmi tímov, usporiadateľovi, novinári a ochrankou obsiahne niekoľko tisíc ľudí. Riaditeľ závodu Christian Prudhomme navyše Tour bez fanúšikov od začiatku odmietal.