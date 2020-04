Zúfalá Michaela pátra po štvornohom miláčikovi už týždeň: Tinko reaguje na najobľúbenejšiu vetu všetkých psíkov

Smutné dni bez štvornohého miláčika. Presne to zažíva Michaela z Borinky, ktorá s rodinou už týždeň márne pátra po stratenom psíkovi Tinkovi.

Našli alebo videli ste Tinka? Napíšte nám na tip@novycas.sk! Do predmetu e-mailu uveďte "Tinko" a my ho presmerujeme Michaele.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Roztomilého maltezáka Tinka sa nedarí nájsť už týždeň. Podľa jeho majiteľky Michaely sa psík stratil 22. apríla v obci Borinka. "Tinko má 8 rokov. Vždy sa tešil, keď sme mu povedali, že ideme von. Začal strašne štekať od radosti. Prezývali sme ho Tinuško, Tinko alebo Tino. Býva u starých rodičov v Borinke, kde je veľká záhrada. Babka s dedom išli do obchodu do Stupavy a pravdepodobne zle zatvorili bránku, tým pádom utiekol. Zaujímavé je, že ho nikto v dedine nevidel. Bol vyhlásený aj v rozhlase. Takže pravdepodobne si ho asi niekto zobral," uvádza Michaela s tým, že Tinko pre rozlohu záhrady obojok nenosí, ale je začipovaný. Stratil sa im už dvakrát, no vždy ho ešte v ten deň našli.

Michaela nezaháľala a psíka dala hľadať aj na Facebooku. Hoci má výzva vyše 800 zdieľaní, akoby sa po ňom zem zľahla. Telefonovala tak aj na mestskú políciu, do útulku a vyvesila plagáty v Borinke, Stupave a Marianke - hlavne na zastávky. Tinkov čip je na bydlisko v Borinke a ďalším poznávacím znamením môže byť aj to, že ho nedávno ostrihala. Poslednou pomocou od ľudí, ktorou Michaela disponuje, je informácia, že sa jeden maltezáčik potuluje pri Bille v Stupave, no je dokaličený a plachý.