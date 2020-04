Sloboda navrhuje voľnočasové poukazy pre deti: O koľko by si mohli rodiny prilepšiť?

Vláda by mohla vytvoriť voľnočasové poukazy pre deti a mládež až vo výške okolo 700 eur ročne.

V pléne Národnej rady (NR) SR to povedal poslanec Radovan Sloboda (SaS) s tým, že sekundárnym efektom takejto podpory by bola prirodzená obnova výstavby športovej infraštruktúry. Skonštatoval, že súčasné príspevky na podporu voľného času detí a mládeže sú rozptýlené a keby sa dali dokopy, predstavovali by štátnu dávku 500 eur na dieťa ročne.

"Keby sme sa trošku posnažili, tento poukaz by sa vedel vytvoriť vo výške 700 až 750 eur na jedno dieťa," uviedol s tým, že by sa dali použiť nielen na šport, ale aj na ostatné voľnočasové aktivity. Zdôraznil, že rodičia by rozhodli, kam financie pôjdu, a na základe prirodzeného dopytu po športoviskách by sa tak obnovila aj športová infraštruktúra a jej výstavba.

Poslanec Ján Blcháč (Smer-SD) uvítal plánované aktivity a športové poukazy. Skonštatoval, že by mohli odľahčiť pokladnice miest a obcí, ktoré značnými prostriedkami podporujú šport.

"Ak by sa vám toto podarilo v týchto číslach, tak budeme za," skonštatoval Marek Kotleba (ĽSNS) s tým, že šport je tiež spôsobom prevencie voči patologickým javom a deti môže veľa naučiť.

Jozef Bubnár (OĽaNO) doplnil, že poukazy by mohli pomôcť aj v menej rozvinutých okresoch a tiež sociálne slabším rodinám. Víta, že takýto prvok je aj v programovom vyhlásení vlády. Deti a mládež by podľa jeho slov vďaka takejto podpore mohli viesť aktívny zdravý život.