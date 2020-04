Filmový festival v Karlových Varoch sa neuskutoční: Nadšenci sa napriek tomu majú na čo tešiť

Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch sa tento rok neskutoční. Presunutý 55. ročník sa tak bude konať na budúci rok v termíne 2. - 10. júla.

Dôvodom sú pretrvávajúce opatrenia vlády týkajúce sa pandémie nového koronavírusu, uviedli v utorok podľa spravodajského portál Novinky.cz organizátori festivalu.

"Situáciu od začiatku sledujeme a boli sme pripravení usporiadať tento ročník festivalu aj s vedomím, že pri nutnom rešpektovaní všetkých záväzných nariadení vlády a medzinárodných opatreniach nebude možné, aby vznikol v takej podobe a kvalite, na aké sú naši diváci, hostia a partneri zvyknutí, teda s medzinárodnou súťažou, prezentáciou zahraničných tvorcov a všetkými sprievodnými akciami. Jedným zo zámerov, ktoré sme zvažovali, bolo vytvoriť tohtoročný festival v náhradnom termíne," vysvetlili organizátori.

Upozornili však na to, že vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu, počas ktorej sa opatrenia vlády neustále menia a je náročné ich predvídať, sa rozhodli festival tento rok neusporiadať. Redukovaná či alternatívna verzia festivalu by navyše podľa nich išla proti samotnému zmyslu festivalu, ktorým je "vzájomné stretávanie sa divákov, filmových tvorcov, ľudí z rôznych oblastí života a ich kolektívne vnímanie filmových diel".

Organizátori dodali, že konanie festivalu tento rok v inom termíne či rozsahu by prinieslo so sebou zdravotné riziká a obmedzenia, ktoré by bolo organizačne veľmi náročné zvládnuť.

Keďže od 8. júna plánuje česká vláda otvoriť kiná, organizátori sa rozhodli pripraviť špeciálnu verziu prehliadky v týchto priestoroch, a to v pôvodnom termíne festivalu 3. - 11. júla. MFF Karlove Vary sa okrem toho zapojí aj do iniciatívy viac než 20 filmových festivalov na celom svete, ktoré od 29. mája uskutočnia na platforme YouTube desaťdňové on-line podujatie s názvom Globálny filmový festival.