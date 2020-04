Spevák Peter Cmorik sa spolu so svojou manželkou, huslistkou Danielou, tešia už dva roky z dvojičiek Števka a Peťka. A hoci robia chlapci svojim rodičom obrovskú radosť, spevák s úsmevom priznal, že sú momenty, kedy to nie je zďaleka také ružové. Napriek tomu si však hrdý otecko chvíle so svojimi drobcami užíva a dokonca priznal, že na nich už badať i hudobné gény po rodičoch. Čím však Cmorik prekvapil, boli reči o ďalšom dieťatku!