Smoliar Vlček musí s ortézou vydržať ešte mesiac: Kedy chystá návrat do kajaku?

Po predčasnom návrate zo sústredenia v americkom Newport Beach skončil v karanténe v komárňanskej lodenici a tam si pri nohejbale nešťastne zlomil nohu.

Reč je o dlhoročnom a úspešnom reprezentantovi v rýchlostnej kanoistike, trojnásobnom olympijskom medailistovi Erikovi Vlčekovi

"Momentálne som dva týždne po operácii. Nohu v ortéze budem musieť mať ešte mesiac, až potom budem môcť na ňu stúpiť. Dovtedy ju nemôžem zaťažovať a musím dávať pozor, aby sa všetko správne zrástlo. Dúfam, že nenastanú ďalšie komplikácie a budem môcť absolvovať rehabilitáciu," uviedol Erik Vlček v rozhovore pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Desaťnásobný majster sveta a 11-násobný majster Európy si nepripúšťa, že by nezabojoval o účasť na OH 2021 v Tokiu, hoci v závere budúceho roka oslávi okrúhlu štyridsiatku. "Počítam s tým, že už v júni by som si mohol sadnúť do kajaka. Ak všetko pôjde ako má, budem mať ešte päť mesiacov na prípravu a tréning na vode. Myslím si, že času je dosť. Po novembri opäť nabehneme na zimnú prípravu a začneme všetko odznova, aby sme sa dostali tam, kde sme prestali,“ pokračoval Vlček.

So svojou tréningovou skupinou zostáva na diaľku v kontakte. "Viem, že sa snažia udržiavať vo forme. Nikto to nemá jednoduché. Myslím si, že momentálna situácia nie je dôvod, aby sa zanevrelo na šport. Dúfam, že sa všetci športoví priaznivci tešia na znovuobnovenie športu. Zdravie je však teraz prvoradé,“ odkázal Vlček svojim priaznivcom.

"Káštvorka" s Vlčekom v zostave získala na vlaňajších MS v maďarskom Szegede okrem bronzových medailí na 500 m pre Slovensko aj olympijské miestenky do Tokia. Na ich využitie či definitívne potvrdenie na kvalifikačných pretekoch si však jej posádka bude musieť počkať. "Budeme sa musieť pripravovať tento rok, zdá sa, bez pretekov. Ak aj nejaké budú, tak asi až na jeseň a iba u nás na Slovensku. Samozrejme, nechceme len tak vynechať celý rok, budeme sa udržiavať v kondícii. Sme v lodi traja mladí a je predpoklad, že sa budeme ešte pár rokov zlepšovať. Verím, že aj náš 'starý' - Erik Vlček - to s nami vydrží a nejako ho na tú olympiádu našou mladíckou húževnatosťou dotiahneme," uviedol člen K4 Samuel Baláž v nedávnom rozhovore pre agentúru SITA.