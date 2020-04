Koronavírus vzal život otcovi († 32) dvoch detí: Pred smrťou napísal žene list, ktorý láme srdcia

Jonathanovi Coelhovi († 32) diagnostikovali Covid-19 a pre svoj vážny zdravotný stav bol hospitalizovaný. Na chorobu nakoniec zomrel, no ešte predtým stihol svojej manželke a dvom deťom zanechať srdcervúci odkaz, informuje portál People.

Jonathanov zdravotný stav bol od začiatku vážny. Rodina verila, že jeho pobyt v nemocnici bude krátky, no nakoniec tam strávil 28 dní, z toho 20 na pľúcnej ventilácii. Lekári ho museli intubovať, no Jonathan ešte pred týmto zákrokom vytiahol telefón a do poznámky napísal svojim najbližším odkaz. Na dvadsiaty ôsmy deň boj s vírusom prehral.

Jeho manželka Katie sa o ich príbeh podelila na stránke GoFundMe, kde zároveň prebieha zbierka pre rodinu. Jonathan zomrel nečakane na zástavu srdca. „Posledné dni sa mu darilo oveľa lepšie a vyhliadky boli veľmi optimistické. Sestrička mi povedala, že netuší, čo sa stalo a prečo,“ napísala Katie. Nebolo jasné, či mladý otecko trpel inými zdravotnými problémami.

„Keď sa to stalo, pustili ma k Jonathanovi na jednotku intenzívnej starostlivosti. Len som tam sedela, plakala a hovorila mu, ako veľmi sme ho s deťmi milovali,“ zverila sa Katie. Keď jej vrátili Jonathanove veci, všimla si, že v telefóne má pripnutú poznámku. Napísal ju deň pred intubáciou a vyjadril v nej, aký je hrdý na svoju rodinu.

„Milujem vás z celého srdca a dali ste mi ten najlepší život, aký som kedy mohol chcieť,“ písal otec dvoch detí. „Mám také šťastie, som veľmi hrdý, že som tvojím manželom a otcom Braedyna a Penny. Katie, si ten najkrajší a najstarostlivejší človek, akého som kedy stretol... si skutočne výnimočná... uisti sa, že žiješ život s rovnakým šťastím a vášňou, kvôli ktorým som sa do teba zamiloval. Vidieť ťa byť tou najlepšou matkou našich detí je tá najúžasnejšia vec, akú som kedy zažil,“ pokračoval Jonathan.

V liste nezabudol ani na svoje dve milované deti – desaťmesačnú Penelope a dvojročného Braedyna, ktorý trpí niekoľkými zdravotnými problémami, vrátane mozgovej obrny. „Povedz Braedynovi, že je môj najlepší kamoš a že som hrdý, že som jeho otec, a na všetky úžasné veci, ktoré robil a robí. Penelope povedz, že je princezná a že môže mať v živote všetko, čo bude chcieť. Mám také šťastie...“ napísal znova.

Podľa Katie je bolesť, ktorú teraz cítia, neopísateľná. „Deti a ja budeme musieť stráviť zvyšok našich životov bez Jonathana a neviem, ako to spravíme,“ priznala. Jonathan bol pracovitý človek s veľkým srdcom. Mal úsmev, z ktorého bolo cítiť lásku a objatie, v ktorom ste sa cítili bezpečne. Svoju rodinu miloval. Penelope bola oteckovo dievčatko a o Braedyna, ktorý je ťažko chorý, sa príkladne staral. Bez príjmu hlavy rodiny to bude mať Katie ťažké, no vďaka cudzincom sa jej na GoFundMe zbierke podarilo nazberať už viac ako 210 000 eur.