Trump poradil lekárom, ako porazia koronavírus: Po jeho slovách by ste sa im krvi nedorezali

Niektorí americkí lekári v piatok dôrazne varovali pred radami Donalda Trumpa pre boj s koronavírusom, o ktorých prezident hovoril na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bielom dome.

Trump odporúčal zdravotníkom, aby na hubenie vírusu v ľudskom tele vyskúšali injekcie s dezinfekciou alebo silné ultrafialové žiarenie. Pred nezodpovedným nakladaním s dezinfekčnými prostriedkami pritom varovali aj americké odborné vládne agentúry.

"Vnútrožilové aplikácie alebo požitie dezinfekčných prostriedkov je bežná metóda ľudí, ktorí sa chcú zabiť. Je to nezodpovedné a nebezpečné," zhodnotil Trumpove výroky pľúcny lekár Vin Gupta pre televíziu NBC News. Lekár zo západovirginského Charlestone Kashif Mahmood odkázal Američanom, aby "ignorovali Trumpove lekárske rady". Podľa Johna Balmesa zo Všeobecnej nemocnice v San Franciscu je nebezpečné už samotné vdychovanie výparov niektorých dezinfekcií, ktoré môžu vyvolať vážne zdravotné problémy. "Vdychovanie chlórových dezinfekcií je pre pľúca to úplne najhoršie. Priedušky a pľúca nie sú stavané na dezinfekčné výpary. Je to úplne smiešna myšlienka," povedal agentúre Bloomberg.

Na kontroverzné slová prezidenta reagoval aj jeho pravdepodobný volebný súper Joe Biden. "Ultrafialové žiarenie? Injekcie dezinfekciou? Mám iný nápad, pán prezident: viac testovania, a to okamžite. A ochranné pomôcky pre skutočných zdravotníckych profesionálov," napísal na twitteri bývalý viceprezident, ktorý sa tento rok s najväčšou pravdepodobnosťou s Trumpom stretne v boji o prezidentské kreslo.

Stanica BBC upozornila, že práve tento týždeň americké vládne Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) upozornilo Američanov na nutnosť opatrného zaobchádzania s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami v čase epidémie. Na urgentné príjmy nemocníc sa v marci podľa CDC hlásilo oveľa viac pacientov s príznakmi otravy od dezinfekcie. Pred požitím dezinfekcie ako "zázračného liečebného prostriedku, ktorý napraví všetko od AIDS po autizmus", varoval aj americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Televízia CNN v komentári napísala, že nápady na vstreknutie dezinfekcie do žíl či osvietenie tela ultrafialovým žiarením by boli smiešne, keby Trump nebol prezidentom Spojených štátov a keby svet nebol uprostred pandémie. Preto tiež museli podľa stanice okamžite zasiahnuť odborníci. Vyjadril sa aj americký výrobca dezinfekcie Lysol, ktorá sľubuje likvidáciu 99,9 percenta baktérií a vírusov. "Musíme jasne varovať, že naše dezinfekčné výrobky nesmú byť nijako aplikované do ľudského tela," uviedla firma vo vyhlásení s poukazom na zákaz injekčnej aplikácie do tela alebo konzumáciu prípravku. Zdôraznila, že používanie dezinfekcie sa vždy musí zhodovať so sprievodným návodom.

CNN poznamenala, že Trump v minulosti opakovane hovoril o tom, že má nadanie pre medicínu a ďalšie vedecké odbory. "Ľudia sú prekvapení, že tomu rozumiem," povedal v marci po návšteve CDC. Vtedy uviedol, že keby nebol prezidentom a nevenoval sa realitnému trhu, mohol by byť úspešným vedcom. Trump tiež často hovorí o tom, že vedecké nadanie má jeho rodina v génoch, pretože jeho zosnulý strýko John Trump bol profesorom na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT). Strýka opakovane označil za supergénia. V kampani pred voľbami v roku 2016 Trump hovoril o tom, že sa vyzná aj v jadrovej energetike, do ktorej ho strýko pred viac ako troma desaťročiami zasvätil.