Ako zákerne zabíja koronavírus: Pitvy obetí odhalili pravdu, lekári sú vydesení

Podľa niektorých amerických lekárov koronavírus v telách pacientov spôsobuje krvné zrazeniny, ktoré sú zodpovedné za významnú časť úmrtí.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Napísal to denník The Washington Post (WP) s odvolaním sa na poznatky niekoľkých nemocníc. Mikroskopické zrazeniny boli napríklad v univerzitnej nemocnici v Atlante zistené až u 40 percent nakazených.

Koronavírus, ktorý bol podľa pôvodných domnienok štandardným, aj keď vysoko nákazlivým respiračným vírusom, napáda nielen pľúca, ale aj obličky, srdce, zažívací trakt, pečeň a mozog. Lekári popisujú nezvyčajné prípady, ktoré sa vymykajú normálu. Tehotné ženy bez symptómov náhle umierajú na zástavu srdca. Pacienti, ktorí podľa všetkých predpokladov mali mať mierny priebeh choroby, sa náhle dostávajú do krízy a umierajú doma.

Niektorí lekári usudzujú, že príčinou môžu byť práve krvné zrazeniny. Pri pitvách obetí koronavírusu boli v ich pľúcach nájdené stovky mikroskopických zrazenín. Väčšie môžu v mozgu alebo v srdci vyvolať infarkt, píše WP a odvoláva sa na prípad nakazeného herca Nicka Cordera (41), ktorému museli lekári kvôli zrazenine amputovať nohu. Niektoré nemocnice v USA už preventívne pacientom s covid-19 podávajú lieky proti zrážanlivosti krvi.

citoval denník šéfa americkej Spoločnosti pre intenzívnu starostlivosť Lewisa Kaplana. Aj keď sa lekári nezhodujú v názore, prečo zrazeniny vznikajú, mnoho z nich sa domnieva, že práve ony môžu byť zodpovedné za podstatnú časť úmrtí pacientov s diagnózou covid-19.V iných krajinách sa problém zrazenín s takou naliehavosťou neobjavuje, konštatoval WP.Dôvodom môže byť aj vyspelejšie vybavenie jednotiek intenzívnej starostlivosti v USA, ktoré zrazeniny ľahšie odhalia.Predbežné údaje z Číny však hovoria o tom, žeNedávna holandská štúdia zistila, že 38 percent pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti má rovnaký problém. "Špekulácií je veľa. Je to jedna z frustrujúcich záležitostí okolo koronavírusu. Pohybujeme sa stále v temnotách," povedal washingtonskému listu Harlan Krumholz, internista z New Havenu.