Massa po rokoch odhalil zarážajúcu pravdu o Schumacherovi: Odvrátená stránka nemeckej legendy!

Zdravotný stav Michaela Schumachera (51) je od jeho ťažkej nehody počas lyžovačky na sklonku roka 2013 obostretý tajomstvom.

Sedemnásobný majster sveta a jeden z najpopulárnejších pretekárov formuly 1 v celej jej histórii po zranení mozgu mesiace bojoval o život a dodnes je údajne pripútaný na lôžko s obmedzenými životnými funkciami. Jeho niekdajší kolega z tímu Ferrari Felipe Massa aktuálne po takmer 14 rokoch prezradil, ako vnímal svojho slávnejšieho spolujazdca. A bol pomerne kritický.

uviedol Felipe Massa pre Motorsport-Total, cituje ho aj portál denníka Blick.

O svojskom prístupe Schumachera k fanúšikom v časoch pôsobenia vo Ferrari Massa otvorene porozprával v jednom krátkom príbehu z ulíc mesta neďaleko Barcelony. "Vybrali sme sa vtedy na obed vo štvorici - Michael, ja a Jean Todt so synom Nicolasom. Keď sme opúšťali reštauráciu, nasadol Schumacher do auta, za ktorým sa zišlo takmer celé mesto so žiadosťou o autogram. Ľudia obkľúčili naše auto, klopkali na okná a prosili Michaela o podpis. Bol medzi nimi aj malý chlapec. Prosebne na neho hľadel, ale Michaelovi to bolo jedno a okno neotvoril. Nakoniec som to nevydržal a vravel som mu: ´Michael, pre Boha Ťa prosím, poteš aspoň toho chlapca. Urob to, prosím.´ Až vtedy sa Michael na moje veľké naliehanie rozhodol, že sa chlapcovi podpíše a približne ešte desiatim ďalším fanúšikom," zaspomínal si Massa.

Vicemajster sveta z roku 2008 doplnil, že toto Schumacherovo správanie zažil viackrát a označil ho za nepochopiteľné. Priznal sa, že ako malý chlapec to zažil so slávnejším krajanom Ayrtonom Sennom, ktorý mu odmietol dať autogram. "Trvalo mi to celý pretekárky život, kým som na to zabudol," podotkol dnes 38-ročný Massa, ktorý sa so svetom najrýchlejších štyroch kolies rozlúčil v roku 2017, dosiahol 11 víťazstiev na veľkých cenách. "Ja som malému fanúšikovi nikdy nedokázal povedať nie, lebo som stále myslel na moju príhodu so Sennom," dodal Massa.

Príhodu so Sennom neskôr rozpovedal aj Schumacherovi a ten zareagoval svojsky. "Áno, máš pravdu. On neukazoval žiadne emócie," povedal Schumacher o Brazílčanovi, ktorý tragicky zahynul v roku 1994 počas Veľkej ceny San Marína na okruhu v Imole.