Koronavírus má dopad aj na väznice v New Yorku: Toto sa stalo po prvý raz po 70 rokoch

Počet väzňov vo väzniciach v americkom meste New York klesol minulý týždeň na menej než 4000. Stalo sa tak po prvý raz za posledných 70 rokov, povedal v utorok starosta New Yorku Bill de Blasio, píše agentúra DPA.

New York sa počet väzňov usiluje znížiť už od polovice marca. Dôvodom sú obavy zo šírenia nového koronavírusu. Tamojšie úrady sa pritom zameriavajú na najviac ohrozených väzňov. Od polovice marca tamojšie orgány prepustili už 2000 väzňov. Na výkon trestu naopak nastúpilo približne 600 osôb - minulý rok ich v rovnakom období pritom pribudlo až 3300. V roku 2014 si v newyorských väzniciach odpykávalo trest viac než 11 000 ľudí, uviedol de Blasio.

Starosta oznámil, že New York si pripravuje vlastnú strategickú rezervu zdravotníckych pomôcok vrátane chirurgických oblekov, testovacích súprav a ventilátorov, keďže federálna vláda ich nevie poskytnúť v dostatočnom množstve. "Je to veľmi alarmujúci a veľavravný okamih, keď sa tu pred vás musím posadiť a povedať, že mesto New York potrebuje svoju vlastnú strategickú rezervu, lebo sa v tomto momente nemôžeme spoľahnúť na federálnu vládu," povedal de Blasio na tlačovom brífingu.

Mesto New York je v Spojených štátoch ohniskom koronavírusovej pandémie - nakazených je tam viac ako 134 800 ľudí a následkom ochorenia COVID-19 podľahlo najmenej 14 400 osôb.