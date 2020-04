Mirko († 2) zomrel po sprchovaní v horúcej vode: Veľký posun v prípade

V prípade popáleného Mirka († 2) z Pečeňadov, ktorý zomrel po tom, čo ho mal brat sprchovať v horúcej vode, nastal posun.

Polícia na prípade pracovala pol roka. V utorok obvinila z prečinu usmrtenia a neposkytnutia pomoci Martina (34), ktorý bol v tom čase s deťmi doma.

V osudný októbrový deň v minulom roku Martin (34) strážil osem detí, medzi nimi aj malého Mirka († 2), ktorý bol spolu s ďalšími dvoma ratolesťami synom ich známej.Mirko spadol na zem, a keďže bol od krvi, jeho starší braček Lukáško (5) ho podľa slov Martina išiel osprchovať. Voda bola však taká horúca, že dvojročnému dieťaťu spôsobila popáleniny na 70 percentách tela.

Chlapčeka okamžite prevážali do nemocnice, pomôcť mu už však, žiaľ, nedokázali. „Rozsah popálenín a stupeň boli podstatne odlišné od toho, ako mi to opisovali, že to vzniklo. Preto som tam aj poslal políciu s tým, že som im povedal, že toto sa mi zdá podozrivé,“ povedal vtedy záchranár Viliam Dobiáš, ktorý prišiel na miesto nešťastia.

Prípad muži zákona riešili niekoľko mesiacov. V utorok bol Martin obvinený. „Osoba je obvinená z prečinu usmrtenia a z prečinu neposkytnutia pomoci,“ povedal hovorca prokuratúry Mojmír Huna. V prípade dokázania viny mu hrozí až päťročné väzenie. „Mirko, vnúčik môj, anjelik môj, odpočívaj v pokoji... Babka bude bojovať za tvoju spravodlivosť...,“ napísala na sociálnu sieť chlapčekova babka, ktorá adresovala Martinovi slová plné výčitiek.