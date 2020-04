U našich susedov sa už futbalisti pripravujú spoločne: Kedy sa začne trénovať na Slovensku?

Vonkajšie športoviská sa otvárajú, futbalisti by sa mohli vrátiť na trávniky.

Vládne uvoľnenie tohto opatrenia v rámci prvej fázy otvárania ekonomiky štátu včera popoludní schválil ústredný krízový štáb a hlavný hygienik. Otvorili sa aj tenisové kurty, atletické dráhy či iné plochy pod holým nebom.

Futbalisti potrebujú vedieť, za akých podmienok môžu vybehnúť na tréningy. „Stále nemáme istotu, či medzi otvorené športoviská patria aj futbalové plochy, alebo len golfové ihriská, atletické ovály či tenisové kurty. Musíme mať jasno, v akých veľkých skupinkách môžu byť tréningy. Je nám známe, že hráči nebudú môcť používať sprchy, toalety, prídu individuálne, počas tréningov nepôjdu do súbojov... Musíme si počkať na upresnenie nariadenia, ktorému sa potom prispôsobíme,“ povedal pre Nový Čas šéf Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Od začiatku týždňa trénujú hráči v menších skupinkách v susednom Česku. Koniec domácej prípravy prišiel v Rakúsku, kde však hráči po návrate na ihriská podstúpili testovanie. „Ak to bude príkaz aj u nás, potom máme problém. Jeden test stojí 70 eur a hlavne sa k nemu nevedia dostať ľudia, ktorí to nutne potrebujú. Asi ani nemáme toľko testov, aby sme ich použili pre všetkých hráčov, trénerov, asistentov, členov realizačných tímov.“

Návrat futbalistov na trávniky bude napriek otvoreniu ihrísk zrejme pozvoľný. Pre AS Trenčín a Slovan Bratislava to až taká novinka nebude, keďže už majú skúsenosti so skupinovým trénovaním počas pandémie. Zrušiť zákaz športových podujatí a začať hrať ligu bez divákov by sa podľa vládnych predstáv mohlo pri uspokojujúcom vývoji situácie niekedy o dva mesiace.