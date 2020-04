Odborník na infekčné ochorenia: Ani v roku 2021 nemusí byť olympiáda

Japonský odborník na infekčné ochorenia Kentaro Iwata pochybuje, že sa v lete 2021 budú môcť uskutočniť olympijské hry v Tokiu.

"Na to, aby sme mohli usporiadať olympijské hry, treba splniť dve podmienky, kontrolovať koronavírus v Japonsku a kontrolovať ho všade," povedal Iwata z Univerzity v Kóbe. Odborník vo februári kritizoval zaobchádzanie japonskej vlády s výletnou loďou Princess Diamond, ktorá kotví v prístave v Jokohame. Na jej palube sa vyskytlo 712 prípadov ochorenia COVID-19, zomrelo 13 pasažierov. V krajine evidujú vyše 10.000 nakazených a 236 úmrtí.

Predseda vlády Šinzó Abe vyhlásil vo štvrtok stav núdze. "Japonsko môže dostať chorobu do budúceho leta pod kontrolu, no pochybujem, že sa to podarí každej krajine na svete," povedal Iwata podľa agentúry DPA.

Podľa MOV Japonci zaplatia časť nákladov

Japonská vláda sa bude podieľať na zvýšených nákladoch súvisiacich s preložením olympiády v Tokiu na budúci rok. Informoval o tom v pondelok Medzinárodný olympijský výbor (MOV), podľa ktorého si výdaje podelia v dohodnutom pomere spoločne s mestom.

Prvotné odhady hovoria, že odklad hier bude stáť minimálne tri miliardy dolárov, no celková čiastka môže prerásť šesť miliárd. "Japonský predseda vlády Šinzo Abe súhlasil s pokrytím časti nákladov podľa existujúcej dohody. MOV tiež zaplatí svoju časť, v súčasnosti rátame so stovkami miliónov dolárov," citovala zo stanoviska MOV agentúra DPA.

Podľa japonských médií však neexistuje písomný záväzok tamojšej vlády. Hovorca Abeho kabinetu Jošihide Suga uviedol, že pri poslednom rozhovore medzi koordinátorom MOV Johnom Coatesom a guvernérkou Tokia Juriko Kojkeovou nebola reč o peniazoch. "Presun takého mamutieho podujatia vyžaduje ústupky a kompromisy, ale sme si istí, že spoločne sa nám podarí zorganizovať úžasné podujatie," dodal MOV.

Olympiáda v Tokiu sa po presunutí uskutoční od 23. júla do 8. augusta 2021.