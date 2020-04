Muž našiel vyplašeného psíka s lístkom na krku: Po tých slovách sa rozplakal

Muža rozrušilo, keď objavil psíka bežiaceho po ulici so smutným listom pripevneným ku krku. Čo v ňom majiteľka napísala, ho nenechalo chladným.

Lionel Vytialingam z Malajzie sa práve nachádzal v obchode s potravinami, keď počul z ulice trúbiť autá. Vonku zazrel vystrašeného psíka kľučkujúceho medzi vozidlami v dopravnej špičke. Lionel nakoniec nasadol do svojho auta a rozhodol sa tvora prenasledovať, pripravený mu pomôcť.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Keď sa k nemu priblížil, zistil, že na krku má gumičkou pripevnený akýsi premočený odkaz. Písalo sa v ňom, že fenka sa volá Siggy a majiteľka sa o ňu už nedokáže postarať. "Dúfal som, že tam bude nejaký kontakt na majiteľa alebo adresa. No bol to iný typ listu. Rozplakal som sa, jednou rukou som ju chytil za jej lepkavú, zauzlenú srsť. Cítil som mnoho emócií, no obozretný som veľmi nebol."

Bez váhania vzal Siggy so sebou do auta. "Nie pretože by som si bol istý, čo mám urobiť alebo kam idem, no vedel som, že nemusím mať všetky odpovede na svoje otázky predtým, ako zakročím," hovorí záchranca. "A tak som ju vzal domov. Nakŕmil som ju, okúpal, vysušil a uložil do postele."

Žiaľ, jeho psík Sammo nevychádzal dobre so Siggy. No Lionel našiel iné riešenie. Akonáhle sa v Malajzii uvoľnia opatrenia pre koronavírus, ujme sa maličkej fenky jeho brat. Zatiaľ prebýva Lionel aj so Siggy inde, aby sa zvieratá nehašterili.

"Ľudia by si nemali domov brať zvieratá, pokiaľ nie sú pripravení na takýto záväzok. Ak sa skutočne musia s ním rozlúčiť, rozhodne by ho nemali takto nechávať na ulici," myslí si Lionel. Všetky zvieratká sú si podľa neho rovné, bez ohľadu na rasu, pretože všetky dokážu rovnako milovať.

Ľudia, ktorí sa z nečakaných dôvodov skutočne musia vzdať svojho domáceho maznáčika, by sa mali najprv poradiť, porozprávať, ak sú zúfalí, použiť internet alebo zavolať priateľovi, tvrdí. "Táto maličká (Siggy) si ma našla, a vďakabohu za to. Trasiem sa pri pomyslení na to, koľko podobných psíkov tam vonku je, či už čistokrvných, alebo nie, bez odkazu alebo s."