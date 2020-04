Netypický úkaz v Tatrách prekvapil i zvieracích obyvateľov: Všetko zavreli? Ja som z toho jeleň!

Štvornohý turista! Už viac ako mesiac platia prísne opatrenia, ktoré doslova vyprázdnili aj naše najnavštevovanejšie miesta.

Tatry sa úplne vyľudnili a postrehli to aj zvieratá v našom najväčšom a najstaršom národnom parku. Pomaličky totiž začínajú „osídľovať“ turistické destinácie. Jedným z prípadov je jelenček, ktorý si spokojne vykračoval pred bufetmi a stánkami pre lyžiarov. A hoci je táto zmena milá a lákavá, domáci veria, že letná sezóna v našich veľhorách predsa len bude.

Zvieratá sú citlivé na zmeny a postrehli, že turistické chodníky sa vyľudnili. Vybrali sa preto na miesta, kde ešte pred dvoma mesiacmi boli davy. V Tatranskej Lomnici sa po parkovisku potuluje jelenča. Zatvorené hotely, reštaurácia, bufety či stánok so suvenírmi mu umožnili sa pokojne popásať medzi nimi. Tamojší hotelieri tvrdia, že je to milé, no uvítajú návrat ľudí - a najmä dúfajú, že tento stav nebude veľmi dlhý.

„Uvažované letné terasy v Tatrách nič neriešia. My musíme dať ľuďom prácu, lebo si odvyknú pracovať, a služby, pretože definitívne stratia o ne záujem. Verím, že v lete sa to začne rozbiehať,“ nádeja sa riaditeľ jedného z hotelov Jozef Bendžala (67). Zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler o jelenčekovi vie.

„Doslova sa aj nám prechádza pod oknami. Je to dvojročný mladý jeleň. Uvidíme, ako sa bude ďalej správať, a ak sa v centre Lomnice udomácni, tak ho v polovici augusta odchytíme a „presídlime“ do inej časti národného parku,“ vraví.