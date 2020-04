Hokejista Vegas Golden chce dohrať sezónu za každú cenu: Bláznivý nápad Paciorettyho!

Súboje o slávny Stanleyho pohára mali byť v týchto dňoch v plnom prúde, no pandémia koronavírusu spôsobila, že zámorská NHL musela od 12. marca zavrieť svoje brány.

Vedenie súťaže s radom odborníkov premýšľajú nad spôsobom ako sezónu dohrať a medializované sú rôzne scenáre. S konkrétnym návrhom síce útočník tímu Vegas Golden Knights Max Pacioretty (31) neprešiel, no vyjadril obrovské odhodlanie rozohranú sezónu regulárne ukončiť.

"Ak by sme museli čakať šesť mesiacov a hrať v Antarktíde, bol by som ochotný to urobiť. Chceme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme túto sezónu dohrali, Mám pocit, že máme tím, ktorý je schopný dosiahnuť niečo špeciálne. Je na nás ako tíme, aby sme sa to snažili dosiahnuť, keď sa začne hrať," vyjadril sa americký útočník v rozhovore s novinárom Garym Lawlessom.

Pacioretty sa vyjadril, že so svojimi spoluhráčmi je vďaka skupinovým rozhovorom v dennom kontakte. Hoci to nie je to isté ako byť spolu na ľade, 31-ročný rodák z New Canaanu je vďačný aspoň za takúto komunikáciu, ktorá zoceľuje tímovú partiu. Mužstvu z Las Vegas patrilo pred prerušením súťaže tretie miesto v Západnej konferencii. Pokiaľ by sezóna pokračovala, podľa Paciorettyho bude play-off nesmierne náročné.

"Myslím si, že tento rok bude najťažšie získať Stanleyho pohár. Pozrite sa na tie všetky prekážky. Nikto nevie, kedy sa bude hrať, kde a či s fanúšikmi alebo bez nich. Všetko je vo hviezdach. Zranení hráči sa liečia, pripravujú svoje telá a každý sa chce udržať vo forme ako je to možné. Väčšina tímov ide do play-off 'rozbitá', ale tento rok budú hráči zdraví. Bude to jedno z najvýnimočnejších play-off," uviedol Pacioretty.

Američan odohral v prerušenej sezóne všetkých 71 zápasoch a dosiahol bilanciu 32 gólov a 34 asistencií. Bol už veľmi blízko k prekonaniu svojho bodového rekordu zo sezón 2014/2015 a 2016/2017, keď vo farbách Montrealu nazbieral zhodne 67 bodov. Už o niečo menšiu šancu mal na prekonanie svojho streleckého rekordu, keďže doposiaľ v základnej časti NHL skóroval najviac 39-krát.