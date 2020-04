Pendleri sa búria proti novému nariadeniu: List Slovákov z rakúskeho pohraničia!

Po novom sa takzvaní pendleri musia preukázať pri každom vstupe na Slovensko negatívnym testom na Covid-19.

Ten nesmie byť starší ako 30 dní. Slováci, ktorí žijú v pohraničnej oblasti však v novom nariadení vidia neprekonateľne prekážky. Náročná finančná stránka je len jednou z nich. O novom opatrení, ktoré začne platiť 1. mája, rozhodol Ústredný krízový štáb.

Ak sa budú chcieť pendleri dostať na Slovensko, budú musieť testy na Covid-19 podstupovať každý mesiac. Platí to pritom pre každého člena rodiny. Pendlerom bol v nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR definovaný človek, ktorého vzdialenosť miesta práce, respektíve miesta bydliska od otvoreného hraničného priechodu je 30 kilometrov pozemnou cestou.

Pendleri sú z nového opatrenia zhrození. Vláda im podľa ich vyjadrení opatreniami hádže pod nohy ďalšie polená. Pre 4-člennú rodinu žijúcu v pohraničí sa totiž náklady na testovanie môžu vyšplhať až na neuveriteľných 280 eur za mesiac. Finančná stránka však nie je jedinou prekážkou. Druhým problémom môže byť kapacita testovaných, keďže za hranice pendlujú tisícky Slovákov. Novinárka Petra (35) však naďabila na ďalší problém.

„Medirex netestuje deti do 11 rokov. Ako im rodičia majú papier zabezpečiť, ak s nimi budú musieť ísť napríklad na pohotovosť?“ pýta sa Petra. „Testovanie na ochorenie COVID-19 je určené pre ľudí od 10 rokov. V prípade, ak pacient ešte nemá 18 rokov, je potrebné, aby prišiel v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa,“ uvádza sa na stránke súkromného laboratórneho centra Medirex.

List Slovákov z rakúskeho pohraničia

„Dovolíme si Vám adresovať tento list z rakúskeho pohraničia, keďže sme už niekoľko týždňov konfrontovaní stále novými opatreniami ohľadne prechodu slovensko-rakúskych hraníc, ktoré sa nás, vyše 10-tisíc Sloveniek a Slovákov žijúcich v rakúskom pohraničí, bezprostredne týkajú. Nové nariadenie zo 17. 4., ktoré nám, Slovenkám a Slovákom žijúcim v rakúskom pohraničí, nariaďuje s účinnosťou od 1. mája podrobiť sa každý mesiac testu na COVID-19, je nielen značne diskriminačné, ale vo veľkej miere aj neopodstatnené. Slovenská republika sa zamerala na problém, ktorý problémom nie je.

Ak by existoval, musel by sa dať doložiť číslami a faktami: napríklad alarmujúcimi počtami infikovaných z pohraničia. Okrem tu uvedeného je každých 30 dní sa opakujúca požiadavka testu COVID-19 neštandardná a z nášho pohľadu aj nelogická: z akého dôvodu bola stanovená 30-dňová lehota ako záruka toho, že osoba prekračujúca dennodenne hranice sa počas tejto lehoty nenakazí (je v tomto prípade úplne jedno, či to bude na Slovensku, alebo v Rakúsku), a následne nenakazí ďalších vo svojom okolí?

Novým nariadením ÚVZ ste dostali nás, Slovenky a Slovákov žijúcich v Rakúsku, do nezávideniahodnej situácie. Sme občanmi Slovenskej republiky, ale stávajú sa z nás občania, ktorí dostávajú úplne bezdôvodne povinnosti navyše. A navyše si tieto povinnosti máju hradiť zo svojich súkromných zdrojov!?“

Je to pre nás veľké obmedzenie - Michal (34), Rajka, zdravotný pracovník

- Najnovšie opatrenie vlády beriem ako ďalšie obmedzenie pre nás z Rajky, Bezenye, ale aj pre iných ľudí v Maďarsku či Rakúsku, ktorí žijú v pohraničí. Ako zdravotný pracovník by som mal byť testovaný zdarma, len netuším kedy, keďže viem, že niektorí kolegovia už boli. Cena za test je dosť vysoká a v rodine, kde sú 3 či 4 ľudia, je to dosť veľký problém.

Keďže nám už vyše mesiaca nefunguje autobus ani vlak do Bratislavy, auto nemám, bicyklom ísť nemôžem, tak riešim dopravu tak, že oslovím ľudí na facebooku. Ale asi 2x som aj stopoval z Rajky. Poznám človeka, ktorý je už mesiac doma a žije z úspor, ale tiež nevie, ako to bude s prácou ďalej.

Štát nás uväzní za hranicami - Petra (35), Bezenye, reportérka RTVS Otvoriť galériu Petra Zdroj: apk

- Len v maďarskom pohraničí pri Bratislave žije približne 6 tisíc Slovákov. Keď počítame Rakúsko, toto číslo je násobne vyššie. Keďže pre nás platí pravidlo 30 km bez toho, aby sme museli ísť do štátnej karantény, jediné miesto, kde si môžeme dať spraviť odber, je Bratislava. V Bratislave máme dve odberné miesta. Tie sú však schopné do daného termínu otestovať max 800 osôb. Viac k tomu asi nie je potrebné vysvetľovať.

Ak sa nariadenie neupraví, prakticky si štát uväznil pár km od hlavného mesta tisíce Slovákov. Nadväznosť na ekonomiku tiež bije do očí. Pendleri sú ľudia, ktorí chodia na Slovensko pracovať a niektorí, ak musia, tak idú k lekárovi či na veterinu. Zhrnuté a podčiarknuté: Aktívnu ekonomickú silu štát donúti sedieť doma na zadku a poberať napríklad PN-ky, alebo zavrieť svoje prevádzky.

Premiér Matovič: S testovaním počkajte Otvoriť galériu Premiér vyzýva pendlerov, aby s testami počkali. Zdroj: TASR

Takzvaní pendleri by mali s testovaním ešte „pár dní počkať“, povedal premiér Matovič. Opatrenie o ich povinnom testovaní má platiť od 1. mája, vláda ho ešte budúci týždeň môže spresniť alebo revidovať. Podľa Matoviča bude ešte záležať na tom, ako sa bude vyvíjať počet nakazených na Slovensku a v susedných krajinách. „Doteraz sme boli premianti, ale to sa začína meniť. Pokiaľ nám stúpne počet nakazených a budeme mať rovnaké percento ako v okolitých krajinách, tak to opatrenie stráca zmysel,“ povedal premiér.

Výnimky z karantény

Opatrenie o výnimke absolvovania povinnej štátnej karantény vstupuje do platnosti 20. apríla. Osoby, ktoré majú výnimku, majú doložiť potvrdenie od lekára, prípadne zamestnávateľa a výsledok negatívneho testu na Covid-19, ktorý nemôže byť starší než 48 hodín.

Týka sa to týchto osôb: