Shiffrinová otvorene o svojich pocitoch a plánoch: Môj otec by to takto chcel

V závere minulej sezóny Mikaela Shiffrinová prišla o možnosť obhajovať krištáľové glóbusy.

Súťažná pauza, ktorú si naordinovala po smrti blízkej osoby, bola príliš dlhá a záverečné tri podujatia ženskej zjazdárskej zimy zasa zrušil zákerný koronavírus. K tragickej smrti milovaného otca sa 25-ročná Američanka odvtedy verejne nevyjadrovala. Výnimku urobila až teraz v interview pre televíznu stanicu CNN, z ktorého citovali aj rakúske internetové zdroje.

"Na konci to už nebol on. Stále som ho však pri sebe cítila. A doteraz na neho často myslím, hoci sa s tým snažím vyrovnať" uviedla Mikaela Shiffrinová so slzami v očiach.

Jeff Shiffrin zomrel 2. februára na následky nehody v rodinnom dome v meste Edwards v Colorade. Skonal až neskôr v nemocnici v Denveri. Jeho dcéra Mikaela zareagovala na tragický incident prerušením sezóny. Postupne vynechala súťažný víkend v nemeckom Garmisch-Partenkirchene, preteky v slovinskej Kranjskej Gore, švajčiarskej Crans-Montane aj v talianskom stredisku La Thuile. Na konci sezóny sa chcela vrátiť do diania vo švédskom Aare, ale preteky doslova z minúty na minútu zrušili a veľký glóbus tak pripadol Talianke Federice Brignoneovej, pričom slalomový a ten za paralelné disciplíny si vybojovala Slovenka Petra Vlhová.

Po týždňoch emocionálneho vypätia už Shiffrinová začína myslieť na novú sezónu. Štvornásobná majsterka sveta v slalome a dvojnásobná olympijská šampiónka v slalome a obrovskom slalome verí, že sa začne súťažiť tradične koncom októbra na ľadovci v Rakúsku. "Moja motivácia je ešte vyššia ako predtým. Už čakám na prvé preteky v Söldene. Môj otec by chcel, aby som tam išla a ja to chcem tiež. Keď som na kopci, som bližšie pri ňom. Až tak blízko, že to niekedy ešte bolí," dodala Shiffrinová.

Shiffrinová sa v čase koronakrízy angažuje aj ako amatérska hudobníčka a speváčka. Minulý piatok bola súčasťou virtuálneho benefičného koncertu, ktorého cieľom bolo vyzbierať prostriedky na nákup viac než 30-tisíc ochranných okuliarov pre zdravotnícky personál v nemocniciach. Spojené štáty americké sú najviac zasiahnutou krajinou koronavírusom vo svete. Na následky tejto nákazy tam už zomrel takmer 39 000 ľudí.