Prechádzka mladého tatéra († 33) sa skončila tragicky: Reakcia jeho psov láme srdce

Nezisková organizácia Mr. Bones & Co. zverejnila srdcervúcu fotografiu dvoch psov, na ktorej je vidieť ich silné puto v ťažkých časoch. Dvaja pitbuly sa navzájom upokojujú po tom, ako ich majiteľ zomrel pri tragickej nehode.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako uvádza portál People, psíkovia Tonka a Little P boli na túre v americkom Colorade so svojím majiteľom Krisom Buschingom († 33) a jeho kamarátom Markom. Prechádzka sa behom chvíle zmenila na boj o život, po tom, ako sa stratili. Kris sa dva dni pokúšal dostať do kaňonu, aby sa dostali k čerstvej vode, avšak podľa neziskovej organizácie Mr. Bones & Co. spadol.

Talentovaný tatér Kris tragický pád do kaňonu neprežil a zomrel vo veku 33 rokov. Oddaní pitbuly zostali pri svojom majiteľovi až pokým sa k nim nedostala záchrana a nevyslobodila psíkov spolu s kamarátom Markom. O Tonku a Little P sa v súčasnosti stará nezisková organizácia Mr. Bones & Co.

Krátko po ošetrení ich zranení sa psíkovia stretli a v emotívnej chvíli si dodali silu po tom, ako „náhle stratili svoj svet“. Ich milujúceho majiteľa im už nič nevráti a obaja sa musia vyrovnať s bolesťou a smútkom. Útulok teraz hľadá niekoho, kto si oboch psíkov adoptuje, pretože ich nechcú rozdeliť.

Tonka potrebovala urgentnú operáciu zlomenej nohy a Little P podstúpil zákrok čeľuste. Krisova rodina má finančné problémy a má ťažkosti s uhradením pohrebu. Nezisková organizácia spustila zbierku, aby im aspoň nejakou finančnou čiastkou pomohla.

„Všetci sme zdevastovaní a naozaj nedokážeme popísať prázdnotu a bolesť, ktorú všetci cítime. Bol to talentovaný človek s obrovskými snami a túžbami. Rovnako ako väčšina rodiny, miloval prírodu. Bol milovaný všade, kam prišiel. Nikto sa neodkáže pripraviť na niečo takéto,“ znejú slová Krisovho brata.