Stopol vám koronavírus príjmy? Ako sa dostať k príspevkom od štátu! Najčastejšie chyby

Pomoc mala byť rýchla! Tisíce podnikateľov, ktorí požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu, zatiaľ nič nedostali. Ak k nim patríte, je možné, že ste niečo urobili zle.

A to znamená, že celý proces sa predĺži. Teraz vás musia kontaktovať a vy musíte zjednať nápravu. Akých chýb sa žiadatelia dopúšťajú najčastejšie? Čo môžete urobiť, aby ste konanie urýchlili?

Od 6. do 15. apríla úrady práce prijali 22 524 e-mailov so žiadosťami o príspevky pre zamestnávateľov a živnostníkov. Správne vyplnených bolo 11 756, čo tvorí 52 percent. Vo zvyšných sa vyskytovali závažné chyby. „Vyzývame záujemcov o príspevky, aby si pozorne preštudovali všetky zverejnené dokumenty na našej stránke www.pomahameludom.sk.

Je dôležité, aby si okrem oznámenia o možnosti predkladania žiadostí a podmienok pre získanie príspevku pozorne preštudovali aj pomôcky k vypĺňaniu žiadosti a výkazu,“ povedal v stredu minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Živnostníci, s ktorými sme hovorili, tvrdia, že je to veľmi náročné a väčina z nich nechala vyplnenie podkladov na účtovníkov. „Nedostatky, s ktorými sa žiadatelia o príspevky stretávajú, by som rozdelila do dvoch skupín.

Obidve do istej miery charakterizujú poľahčujúce okolnosti, že sa s takouto mimoriadnou situáciou a novou legislatívou stretávame po prvýkrát,“ uviedla Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska. Podľa nej sa často stáva, že žiadatelia získajú nepresné informácie a nevedia, čo kde vyplniť.

Niektorí žiadatelia neuspeli aj pre nedorozumenie medzi úradníkmi. Úrady práce totiž nevedeli, že aj notári, advokáti, umelci či profesionálni športovci majú mať nárok na peniaze. Ministerstvo práce muselo spresniť definíciu samostatne zárobkovo činnej osoby. „Reaguje tak na informácie o zamietaní žiadostí o príspevky pre túto skupinu žiadateľov,“ povedala Veronika Husárová z tlačového odboru rezortu.

Už mali mať peniaze

Ivan Mikloš, exminister financií

- Zjavne to nie je dostatočne rýchle, pretože ľudia žiadne peniaze nedostali, a ak sa nemýlim, opatrenia boli ohlásené pred dva a pol týžňami. Ďalším dôkazom, že to nie je dobré, je, že z 22-tisíc žiadostí bolo 11-tisíc vyhodnotených ako zle vyplnených alebo podaných. Neplatí to, čo avizovali vláda a minister práce, že to bude len registrácia a automaticky sa to bude vyplácať a spätne kontrolovať.

S čím majú žiadatelia problém

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska

1. Nepresné informácie

Prvá časť problémov sa začína už pri zisťovaní nároku na príspevok pri komunikácii s call centrami úradov práce, ktoré boli na tento účel zriadené a vyškolené. Nie všetci operátori dajú rovnakú odpoveď na rovnakú otázku, najmä ak ide o trošku špecifickejší prípad a žiadatelia sú tak zmätení a nevedia, ktorá odpoveď je správna.

2. Nevedia, čo napísať

Druhá časť problémov nastáva pri vyplňovaní žiadostí a výkazov, keď sa mnohokrát jedná o opravu technických detailov vyplňovania jednotlivých riadkov žiadosti. Žiadatelia nevedia, čo napísať a či vôbec niečo písať, ak nemajú ešte pridelené IČZ zo Sociálnej poisťovne, alebo pokiaľ sú to SZČO, ktoré majú iba pridelené DIČ a nie IČO.

Niekedy to funguje

Máme ale aj pozitívne skúsenosti, keď behom týždňa zamestnávateľ podal žiadosť, dostal spätnú väzbu o spracovávaní z úradu práce, dostal informáciu, že sa v zdravotnej poisťovni preveruje, či má uhradené záväzky a následne dostal informáciu, že mu je zasielaná dohoda o poskytnutí príspevku.

Štátu veľmi neverím

Janka Miláčková, majiteľka talianskej reštaurácie, Bratislava Otvoriť galériu Jana Miláčková, majiteľka talianskej reštaurácie, Bratislava Zdroj: anc

- Kedže mám schopnú účtovníčku, tak som žiadosť zvládla. Je to však veľmi komplikované. Neverím však, že to bude čo najrýchlejšie, lebo to nie je príliš reálne. Mám obavu z toho, že sa budú hľadať cestičky, prečo nám peniaze nedať. Mám zlú skúsenosť s akoukoľvek pomocou od štátu. Na druhej strane však, ako sa hovorí, lepšie ako drôtom do oka.

Prvá pomoc - opatrenie č. 2

Koho sa to týka

- samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva museli zavrieť prevádzky, alebo ktoré zaznamenali pokles tržieb o najmenej 20 % (v marci najmenej o 10 %)

O čo môžete žiadať

- o príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti

Výška príspevku

Pokles tržieb - Marec 2020

Menej ako 10 % = 0 €

10 % - 19,99 % = 90 €

20 % - 29,99 % = 150 €

30 % - 39,99 % = 210 €

40 a viac % = 270 €

Pokles tržieb - Apríl - 2020

Menej ako 20 % = 0 €

20 % - 39,99 % = 180 €

40 % - 59,99 % = 300 €

60 % - 79,99 % = 420 €

80 % a viac = 540 €

Ďalšie podmienky

žiadateľ musel mať nemocenské a dôchodkové poistenie do 31. 3. 2020 a musí ho mať aj po tomto dni, alebo musí čerpať tzv. odvodové prázdniny

Kto ešte je SZČO

- človek, ktorý pracuje podľa osobitného zákona, napr. daňový poradca, notár, advokát, autor

- človek v slobodnom povolaní, napr. herec, hudobník, sochár, novinár

- človek, ktorého za SZČO pokladá zákon o dani z príjmov, napr. súkromný lekár, architekt, osobný asistent človeka s ŤZP, profesionálny športovec

Pokles tržieb

Podnikáte dlhodobo

- tržba za marec alebo apríl 2020 sa porovná s tržbou za rovnaký mesiac roku 2019

Podnikali ste aspoň celý rok 2019

- tržba za marec alebo apríl 2020 sa porovná s tržbou za rovnaký mesiac roku 2019 alebo

- tržba za marec alebo apríl 2020 sa porovná s priemerom tržby v roku 2019 (1/12 celoročných tržieb)

Podnikali ste len časť roka 2019 a najneskôr od 1. 2. 2020 v tom pokračujete

- tržba za marec alebo apríl 2020 sa porovná s tržbou za február 2020

Neviete si rady?

Ak neviete vyplniť žiadosť alebo výkaz k prvej pomoci, zavolajte na +421 222 115 656. Špeciálna infolinka ministerstva práce poskytuje poradenstvo v pracovných dňoch od 6.00 do 22.00.

Ako to funguje

- základom sú správne vyplnené dokumenty

- ak úrad v dokumentácii nájde chybu, žiadateľa kontaktuje, aby zjednal nápravu

- po overení správnosti vám pošle dohodu o poskytnutí finančného príspevku, a to poštou alebo do elektronickej schránky

- dohodu poslanú poštou musíte podpísať a úradu poslať naspäť poštou, prípadne osobne doručiť do jeho podateľne

- pri elektronickej komunikácii postupujete podľa návodu na stránke www.pomahameludom.sk

- úrad dohodu zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nakoniec vám na účet pošle schválenú sumu

Chcú to podpísať osobne

Igor, živnostník, Poprad

Vláda sa snaží pomôcť aj podnikateľom. Úrady práce na základe žiadosti vypracovali zmluvy pre príspevky pre zamestnancov. Paradoxne, aby to urýchlili, vyzývajú ľudí aby zmluvy prišli osobne podpísať, ináč im ich pošlú poštou. Tak som bol zmluvu podpísať na Úrade práce osobne. Minulá vláda dala viac ako miliardu eur na Ústredný portál verejnej správy pre elektronickú komunikáciu s verejnosťou.

Podnikatelia boli povinní si aktivovať tieto stránky a zabezpečiť si nový občiansky preukaz s čipom. Vyhrážali sa vysokými pokutami, ak si to nezriadia. Teraz, v tomto krízovom čase, by sa práve cez tento portál malo čo najviac komunikovať. No zrejme doteraz to zo strany štátu nefunguje a zaručený je ten podpis perom a s pečiatkou, nie ten elektronický.

Ďalšia pomoc pre SZČO

Vláda 14. apríla rozhodla, že pomôže ďalším podnikateľom. Pôjde napríklad o samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nemusia platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a tzv. jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným. Od budúceho týždňa môžu požiadať o príspevok vo výške 210 € mesačne. „Nárok budú mať v prípade, ak od 13. marca 2020 nemajú žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti,“ píše ministerstvo práce. Ak ide o jednoosobovú eseročku, jej čistý zisk v minulom roku nesmie byť vyšší ako 9 600 €.