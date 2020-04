Sulík prišiel na Matovičov ekonomický štáb: Ktoré obchody otvoria najskôr

Zakopali vojnovú sekeru?! V ekonomickom krízovom štábe sa stretli spolu s ekonómami premiér Igor Matovič (46) a minister hospodárstva Richard Sulík (52).

Ten pôvodne avizoval zriadenie ekonomického štábu pod jeho rezortom, no od nápadu upustil po tom, čo ho s ohlásením štábu predbehol práve Matovič. Obaja teraz spolu načrtli, ako chcú pomôcť oživiť ekonomiku po koronavírusovom šoku.

Ekonomický krízový štáb, v ktorom sú štátni aj nezávislí ekonómovia, rokoval v piatok prvýkrát. Stretnutia však majú byť pravidelné. „Uvedomujeme si, že musíme nakresliť plán, preto na ňom intenzívne pracujeme, preto prišlo včas toto stretnutie, aby sme plán doladili tak, aby bol čo najlepší,“ priblížil minister financií Eduard Heger a dodal, že detailný plán otvárania chcú predstaviť v pondelok.

Tiež uviedol, že na stretnutí padali dobré návrhy o tom, ako otvoriť ekonomiku, aby boli zohľadnené všetky riziká. „Sme veľmi radi, že sme s nimi mohli diskutovať a vzájomne sa informovať, čo všetko sme už urobili, a počúvať ich rady, čo všetko by bolo potrebné urobiť,“ povedal Heger. Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko vníma túto iniciatívu pozitívne, podľa neho je dobré, že vládu zaujíma aj názor ekonómov. „Dostali sme dlhý priestor na otvorenú diskusiu.

Bolo to úvodné stretnutie a predpokladám, že ďalšie už budú mať štrukturálny obsah,“ skonštatoval Šramko. Premiér Igor Matovič verí, že po korona kríze sa Slovensko opäť stane ekonomickým tigrom. „Pozerali sme sa aj na slovenskú ekonomiku nielen z pohľadu úzkej optiky dnešnej korona krízy, ale aj z vizionárskeho hľadiska. Chceme dať slovenskej ekonomike krídla, aby bola schopná zamestnávať veľa ľudí, mať čo najnižšiu nezamestnanosť, a tak, aby ľudia mohli mať čo najvyššie mzdy,“ dodal Matovič.

Podnikatelia budú môcť žiadať od budúceho týždňa banky o preklenovacie úvery za výhodných podmienok. Šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík dúfa, že banky uprednostnia najmä malých podnikateľov. „Tým pádom by sme vedeli pomôcť stovkám z nich,“ uviedol Sulík. Zdroje pritom firmy budú môcť využiť na financovanie mzdových výdavkov, na nákup tovaru, ale aj na úhradu energií či nájomného. Naopak, nemôžu si nimi pomôcť pri splácaní starých úverov.

Zariadenia, kde je riziko najnižšie Otvoriť galériu Peter Goliaš, riaditeľ INEKO Zdroj: tasr Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Reštrikcie boli dôležité pre spomalenie šírenia vírusu, čím krajina získala čas na prípravu. S plynúcim časom je otváranie ekonomiky čoraz naliehavejšie. Čím dlhšie platia hospodárske reštrikcie, tým väčší tlak vzniká na verejné financie, ale aj na hospodárenie firiem a domácností. Civilizovaná spoločnosť nemôže fungovať, ak sa ľudia nedokážu uživiť prácou. Najskôr by mali byť otvorené zariadenia, kde je riziko nákazy najnižšie, teda najmä obchody, kde sa ľudia dlhší čas nezdržujú vo vzájomnej blízkosti.

Je to potrebné pre výrobu aj kaviarne Otvoriť galériu Martin Reguli, analytik F. A. Hayeka Zdroj: tasr Martin Reguli, analytik F. A. Hayeka

Samozrejme, dôležitá je aj situácia u exportných partnerov Slovenska a u dodávateľov, najmä pre automobilky. Je potrebné pozorovať pozitívne príklady našich susedov a opakovať kroky, ktoré sa u nich osvedčili. Otváranie môže byť aj postupné, no je potrebné, aby sa skôr či neskôr spustila väčšina výrobných prevádzok a minimálne veľká časť služieb, ako kaviarne, alebo iné služby. To, čo bude zrejme ešte chvíľku tabu, budú podujatia, koncerty a iné kultúrne alebo zábavné aktivity

Otvoriť čo najviac a čo najskôr Otvoriť galériu Juraj Karpiš, analytik inštitútu INESS Zdroj: tasr Juraj Karpiš, analytik inštitútu INESS

Nie som epidemiológ, ale všeobecne môžem povedať, že podľa mňa treba čo najskôr, čo najviac toho otvoriť, lebo to je vážnejšie, než čakáme, a zároveň je to na dlhšie, než čakáme. Čiže treba byť ochotný, byť flexibilný a testovať viacero prístupov a testovať to na reálnych dátach a podľa toho sa rozhodovať v reálnom čase