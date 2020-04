Juraj a Anna museli zabudnúť na biznis so suvenírmi: Štýlové rúško za 3 hodiny

Pandémia im zmenila plány. Našťastie hneď vymysleli niečo nové!

Miesto suvenírov, ktoré chceli Juraj Pavlovič (32) a Anna Úradníčková (25) predávať pri Beckovskom hrade, začali vyrábať unikátne zdobené rúška.

Nápad prišiel po tom, čo im pandémia úplne narušila spoločný biznis. Vyučený elektrikár Juraj s priateľkou Annou majú skúsenosti s výrobou tričiek s potlačou, teraz sa vrhli na rúška, ktoré sa stali symbolom boja proti koronavírusu. „Mali sme plán vyrábať suveníry a predávať ich pod hradom Beckov. No keď prišla korona kríza, všetko sa pre nás skončilo. Dlho sme však nelenili a rozhodli sme sa ísť do vyšívaných rúšok. Motív najprv navrhnem na počítači a následne zadám do šijacieho stroja. Nie je to veľmi náročné, len prácne. Každé rúško je originál,“ vysvetľuje.

„Ľudia chcú rôzne motívy a tak im na rúška vyšívame podoby ich zvieracích miláčikov, značky automobilov, logá firiem,“ dodáva s tým, že rúško s logom Nového Času vzniklo za tri hodiny. Spolu s partnerkou za dva týždne vyšili takmer 3-tisíc rôznych rúšok.