Štefan Svitko sa chystá na Rely Dakar 2021: Tragickú smrť kolegu som už rozdýchal

Zrátal si za a proti a poradil sa s rodinou. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko (37) chce štartovať na budúcoročnej Rely Dakar.

Štefanom síce veľmi otriasla tragická smrť portugalského jazdca Paula Goncalvesa († 40), ktorému po nehode v tohtoročnej edícii súťaže poskytol prvú pomoc, ale púštne dobrodružstvo je výzva, ktorej sa nedá odolať.

Svitko sa v tichosti pripravuje na ďalší ročník Dakaru. „Trénujem na motorke, maximálne ideme vo dvojici. Dodržujeme zásady bezpečnosti, máme aj šatky. Behávam aj v lese, vyhýbam sa ľuďom. V potravinách som ešte nebol. Mama má obchod, ona nám všetko nachystá. Je to veľká výhoda,“ povedal pre Nový Čas Svitko.

Goncalvesova smrť na ňom zanechala svoje stopy. Hoci má v duši jazvy a prvé týždne po tragédii bol plný pochybností, túžba po ďalšom štarte v Saudskej Arábii v ňom napokon zvíťazila. „Robím všetko pre to, aby som Dakar išiel. Po tej smrti som bol veľmi skormútený, ale už som to nejako prekonal,“ priznal so smútkom v hlase slovenský jazdec.

Plány mu však môžu skrížiť tri veci. „Dôležité bude, aby som od sponzorov získal peniaze. Všetci sa živia tým, čo teraz nejde,“ zamyslel sa Svitko a pokračoval: „Otázne je, či sa podujatie vôbec uskutoční. Robí sa mapa trate, možno bude rovnaká ako tento rok, je však aj možnosť, že sa nepôjde vôbec. Tretím otáznikom je motorka. Objednávam ju vždy v marci. Vo fabrike KTM je pozastavená výroba. Zatiaľ sa mi neozvali. Taká mašina stojí aj 32 000 eur. Je to záväzná objednávka, neviem, čo by sa stalo, ak by sa nezobrala,“ uzavrela legenda slovenského motošportu.