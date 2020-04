Pridajte sa k zbierke na pomoc seniorom

Slovenska katolícka charita v spolupráci s Nestlé rozbehli verejnú zbierku na nákup zdravotných ochranných pomôcok, dezinfekcie a ďalších prostriedkov na ochranu seniorov a ich opatrovateľov pred nákazou koronavírusom.

Zariadenia poskytujúce nepretržitú starostlivosť o seniorov patria medzi najviac ohrozené, keďže vzhľadom na zdravotný stav staršej generácie je hrozba nákazy koronavírusom u nich vysoká. Ukázal to aj nedávny prípad z Domova sociálnych služieb v Pezinku, kde sa vírusom nakazilo až 47 ľudí, z toho 5 zamestnancov a 42 seniorov. Aby sa takýmto prípadom pomohlo zamedziť, je potrebné zvýšiť ochranu zdravia seniorov a ich opatrovateľov. Práve na to slúži uvedená verejná zbierka, do ktorej sa teraz môže zapojiť každý z vás.

Nápad uskutočniť verejnú zbierku na pomoc seniorom vznikol spontánne, medzi zamestnancami Nestlé. Rozhodli sa dobrovoľne prispieť podľa svojich možností, aby tých, ktorí sú najbezbrannejšou časťou nášho obyvateľstva, pomohli ochrániť čo najviac. V tejto pozitívnej aktivite našli podporu aj u svojho zamestnávateľa, ktorý sa rozhodol, že do zbierky prispeje rovnakou sumou, ktorú do nej vložia jeho zamestnanci.

Pomoc pre ošetrovateľov a seniorov je pokračovaním snahy zamestnancov Nestlé postarať sa o najohrozenejšie časti našej spoločnosti. Už predtým poskytli pomoc zdravotníkom, hasičom, policajtom a ďalším ľuďom v prvej línii boja proti chorobe COVID-19 na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Váš dar do verejnej zbierky na pomoc seniorom bude použitý výhradne na nákup ochranných prostriedkov, dezinfekcie, ale tiež potravín bohatých na vitamíny a živiny, aby sme pomohli ochrániť zdravie opatrovateľov a životy seniorov.

Kontaktný formulár pre poskytnutie daru nájdete na: charita.darujme.sk/3547

#SpolocneToDokazeme #SmeTim