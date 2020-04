Spojené štáty zaznamenali v stredu za posledných 24 hodín takmer 2600 ďalších úmrtí na nový koronavírus.

Ide o nový rekord a najväčší denný počet úmrtí spomedzi všetkých krajín, uviedla americká Univerzita Johnsa Hopkinsa. Citovala ju tlačová agentúra AFP.

Podľa výpočtu univerzity zomrelo za 24 hodín do stredy 20.30 h (do štvrtka 02.30 h SELČ) 2569 ľudí, takže celkový počet mŕtvych v USA dosiahol 28 326 - to je vyšší počet než v akejkoľvek inej krajine.